La Premier marca el paso en Europa

MAL GESTO Hay jugadores a los que su ego suele jugarles malas pasadas algo que hasta la fecha no le había ocurrido al hombre de moda del fútbol europeo, Erling Haaland, que no supo encajar con deportividad el empate de su equipo el Borussia de Dortmund ante el Colonia y no se le ocurrió mejor cosa que arrojar la camiseta al suelo cuando se la pidió el defensa español Jorge Meré, gesto que fue muy criticado por la prensa deportiva alemana en la que destacan que el delantero noruego no parece haber encajado bien los elegios recibidos desde su estelar irrupción en la Bundesliga hace de esto año y medio. Horas después el propio protagonista salió pidiendo disculpas públicamente, algo que, evidentemente, le honra.