La ruta de Montse: Europeo y operación para ir al Mundial

La frenética vida de Montse Pardo, deportista de elite en artes marciales y estudiante de una dura oposición, no se detiene, va a más. En el terreno deportivo, la compostelana crece. Si ya formaba parte de la aristocracia del judo español, el crecimiento de la lucha sambo le ha permitido ampliar horizontes: recientemente revalidó su título de campeona de España de la especialidad, y la semana pasada acarició la medalla de bronce en el Europeo, en Limassol (Chipre); y nada más volver se operó en Madrid de los problemas de codo que venía sufriendo... con el objetivo de poder participar en el Mundial, en el mes de noviembre. Como los codos también son importantes, hay que hincarlos mucho en la oposición que prepara (Abogacía del Estado), pasa un momento un tanto complicado.

“Me operé nada más volver de Chipre, en Madrid. Tenía que hacerlo ya, porque como al final el Mundial es en noviembre, en Uzbekistán, en principio me da tiempo a estar recuperada para participar en él, aunque no fuera en la mejor forma”, explica la compostelana.

Al lejano país acudirán los que sacaron plaza en el reciente Europeo. En la cita continental, Montse terminó quinta: exenta en primera ronda, venció a la bielorrusa Skvartsova en la segunda; en semifinales cayó frente a la vigente campeona del mundo, y ahora europea, la rusa Khomiachkova, y en la pelea por la medalla de bronce tampoco pudo con la ucraniana Moskalova. “Se decidió que los puestos tercero y quinto fueran al Mundial, y voy a intentar ir”, dice.

Lo intentará, aunque lo dice aún algo resentida de la operación que le realizó un neurocirujano para reparar el nervio cubital. “Me pusieron anestesia general, duró una hora y media. Me dijeron que tengo que estar seis semanas sin poder mover el codo y que después ya podré empezar a hacer rehabilitación”, señala. Al ser deportista, no le han puesto escayola “para no perder mucho músculo”, pero sí lleva cabestrillo. Ahora está incómoda, también para estudiar. “Bueno, a ver si pasan rápido estos días”, confiesa.

Cuando pasen esas seis semanas, primero deberá realizar ejercicios con un readaptador deportivo. “Poco a poco. Me dicen que en cuatro meses puedo estar recuperada del codo”. Se echan cuentas: estaría bien médicamente en octubre... para ir a un Mundial un mes después. “A ver si se puede ir. Yo intentaré apurar lo máximo. En un Mundial es más fácil sacar medalla que en un Europeo, donde están todas las de lo que era la URSS, más fuertes; en el Mundial, con un sorteo un poco bueno, te pueden tocar de otros continentes, donde hay menos nivel”.

Los europeos, los exsoviéticos, que se eliminen entre sí, mejor. Del torneo en Chipre salió “muy contenta. Perdí contra la primera y la tercera del mundo, lo raro hubiera sido ganarles. El seleccionador me dijo que se quedó muy contento con mi actuación... no estuve lejos de ganar, salgo reforzada: poco tiempo compitiendo (tres años) primer Europeo fuera de España... bien”.

Tuvo que pasar cuatro PCR en la competición, y en peleas sin mascarilla se vio competitiva en -72 kilos. Se ve a sí misma con más opciones en lucha sambo que en judo, aunque “son complementarios, uno se centra más en la parte del suelo y otro es más de pie”. Pero verse cerca de las mejores del mundo anima.

Es la complicada ruta de Montse: tras el Europeo, operación para tratar de llegar al Mundial; y en todo momento, a seguir estudiando la oposición. “Es cuestión de paciencia, sobre todo, y de trabajar. Yo creo que sí, que podré estar en el Mundial. En Chipre no pude sacar medalla, y a ver si es posible en Uzbekistán. Estoy bien: preferiría tener los dos brazos, pero bien”, ríe.