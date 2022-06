La venta del Compostela podría estar muy cerca: Jota Peleteiro, firme candidato

La venta de la SD Compostela podría estar muy cerca. Según ha podido saber EL CORREO, Jota Peleteiro, futbolista natural de A Pobra do Caramiñal, está muy interesado en adquirir el club compostelano. No obstante, el presidente de la entidad, Antonio Quinteiro, afirmó a este periódico que todavía “no hay ningún acuerdo cerrado”, si bien admitió que “están hablando sobre el futuro del club con tres grupos diferentes”.

El máximo responsable del club santiagués, que asumió el cargo de presidente en 2011, subrayó que la actual directiva está trabajando para buscar la mejor solución posible para el futuro de la SD Compostela. En cualquier caso, prefirió no desvelar los nombres de las personas con las que están hablando e incidió en que desde el club no harán valoraciones hasta que el acuerdo esté sellado. Quinteiro, que ha estado en los últimos días de viaje en México, volverá a Galicia este viernes.

El presidente del Compostela ha repetido en las últimas semanas, cada vez que se le pregunta por el posible escenario de una venta, que está abierto a cualquier proposición: “Si hay interés de alguien con un proyecto serio y solvente, lo escucharemos y lo valoraremos”. Eso sí, incide en que cualquier decisión que se tome “será para garantizar el futuro del club”.

Finalizada ya la temporada, y tras no cumplir los objetivos deportivos que se habían marcado para este año –el equipo se quedó fuera de los puestos de playoff de ascenso–, Quinteiro considera muy importante que la entidad adquiera mayor poder económico para diseñar un proyecto mucho más ambicioso. “Para aspirar a Primera RFEF hace falta un esfuerzo mayor y la directiva actual no tiene la capacidad económica para hacer un desembolso personal y sostener un proyecto aún más grande”, valoró hace unos días el presidente de la SD, quien admitió que la campaña que acaba de finalizar no había salido como querían.

CAMBIOS. En este sentido, pidió tranquilidad al “aficionado y a la ciudad”. “Si hay cambios, será para mejorar lo que hemos hecho en los últimos once años”, sostiene el actual máximo mandatario del Compostela.

TRAYECTORIA. Si finalmente Jota Peleteiro, de 30 años, toma las riendas del club compostelano, supondrá la llegada al club de una persona muy ligada al fútbol y al área de influencia de Santiago, dado que nació en A Pobra do Caramiñal. Su propuesta tendría el respaldo de su familia, muy conocida en O Barbanza, donde tienen negocios en diferentes sectores.

Tras jugar la temporada 2020-21 en el Deportivo Alavés, Jota Peleteiro está actualmente sin equipo. El futbolista de A Podra se formó en el RC Celta y debutó en Primera División en la filas del Eibar, donde estuvo cedido por el club vigués.

Posteriormente, hizo carrera en el fútbol inglés, en el Brentford, el Birmingham y el Aston Villa.

Fuera del ámbito deportivo, también ha sido noticia por su relación con Jessica Bueno (ex de Kiko Rivera). La pareja, que se dio el sí, quiero en 2015, tiene dos hijos, Jota y Alejandro. La familia, tal y como ha publicado en las redes sociales la propia Jessica, reside en Bilbao, en una preciosa casa en el campo, rodeados de animales.