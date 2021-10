‘Laboratorios Rodri, S.A.’ fabrica un gol... desde un saque de banda

Hace un tiempo reía el entrenador Jorge D’Alessandro, habitual en el programa de televisión El Chiringuito. En su eterno afán por quitarle mérito al Real Madrid, comentaba el técnico argentino: “La táctica del Real Madrid se basa ¡en los saques de banda!”. El que sacaba entonces en largo era Gareth Bale, esperando sorprender a la defensa rival; el galés era capaz de poner el balón en el área con su lanzamiento. Pero habría que recordarle a Don Jorge que en fútbol cualquier táctica es lícita, si no vulnera el reglamento. Y que con un saque largo de Roberto Carlos que remató Raúl comenzó a ganar el Real Madrid una Liga de Campeones.

Y antes, entre otros el técnico Benito Floro también había sorprendido con este aspecto táctico el juego.

Roque no es Gareth Bale. Pero también es capaz de lanzar el balón muy lejos con un saque de banda; Guille Torres no es Sergio Ramos, pero puede luchar por un balón aéreo con mucha eficacia; Pablo Durán, en fin, no es Raúl González, pero se maneja muy bien en las cercanías de la portería rival: tiene fuerza, habilidad y gol.

Todo eso lo sabía la semana pasada el cuerpo técnico de la SD Compostela, capitaneado por Rodri Veiga. Y sabía también que el domingo tenía que jugar en el pequeño campo del Llanera, condicionante del juego. Sabía, por ejemplo, que un saque de banda allí es casi un córner.

Y así se empezó a cocer, en el entrenamiento en As Cancelas, la jugada de estrategia. Roque, que jugó como lateral derecho, sacó desde la banda y el balón voló con fuerza: acabó en el punto de penalti del área del equipo local. Pasó por encima de Guille Torres, que sacó de zona a un defensa del Llanera, creando un espacio. Y en el punto de penalti, la última fase de la jugada de estrategia fabricada por la SD (sí, partiendo de un saque de banda) afectaba a Pablo Durán.

El joven delantero debía moverse rápido y bien. Contaba con la ventaja de que ya sabía, o intuía, dónde debía poner el balón Roque. Así que “hice un amago al lateral y consigo rematar”, explicó a EL CORREO el propio jugador. Su buen disparo a puerta hizo el resto.

Tantas veces, el fútbol se decide por pequeños detalles. Puede ser la final de una Copa de Europa, puede ser un Llanera-Compostela. Lo cierto es que el Compos sumó esta vez con éxito las jugadas de estrategia a su repertorio ofensivo. Y también valen los saques de banda, por mucho que censure Jorge.