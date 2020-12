Lakers, los rivales a batir en una NBA comprimida

La temporada 2020/21 de la NBA se iniciará la próxima madrugada con favoritismo de Los Angeles Lakers, que defienden su trono reforzados con Marc Gasol frente a la candidaturas de Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks o Los Angeles Clippers, también llamados a grandes cosas en esta temporada más corta de lo habitual debido a la pandemia de coronavirus.

Poco más de dos meses después de que los Lakers conquistaran en Florida el decimoséptimo anillo de la historia, ese que les emparejó con Boston Celtics en el liderato histórico de la NBA, la mejor liga del planeta vuelve por Navidad con una temporada regular recortada de 82 a 72 partidos por franquicia.

Tras firmar las renovaciones de sus dos grandes estrellas LeBron James y Anthony Davis, los vigentes campeones sueñan con inaugurar una nueva dinastía y esa ambición también se ha traducido en los fichajes de Dennis Schroder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews o el propio Gasol, quien cerca de cumplir los 36 años aspira a emular a su hermano Pau y repetir anillo en Los Ángeles.

En la Conferencia Oeste, parece que sus principales rivales serán sus vecinos Clippers, necesitados de revancha tras decepcionar la pasada temporada. Para hacer que funcione la dupla Kawhi Leonard-Paul George, han cambiado de técnico y ha llegado Ty Lue. Además, el internacional español Serge Ibaka, campeón en Toronto en 2019, reforzará la pintura.

También será interesante observar la evolución de Golden State Warriors, que vuelven a la carga con Stephen Curry plenamente recuperado, pero sin un Klay Thompson que volverá a perderse toda la temporada por otra lesión grave. Los grandes dominadores de la NBA hasta hace poco han fichado a Kelly Oubre o Kent Bazemore para tratar de reverdecer viejos laureles.

Otro gran foco de atención en esta Conferencia lo acapara Luka Doncic, señalado por muchos como principal candidato al próximo MVP. El exjugador del Real Madrid encara su tercera temporada reafirmado como una de las grandes figuras de la liga y ahora quiere llegar lejos con Dallas Mavericks ayudado por Kristaps Porzingis.

Además, otro exjugador del equipo blanco, Facundo Campazzo, inicia su andadura en los pujantes Denver Nuggets, mientras que Minnesota tendrá más sabor español que nunca, ya que a la continuidad de Juancho Hernangómez se suma la vuelta de Ricky Rubio tras su paso por Utah y Phoenix. Willy Hernangómez intentará ganar minutos en su nuevo equipo, New Orleans Pelicans.

VUELVE KEVIN DURANT. En cuanto al Este, los Bucks de Giannis Antetokounmpo, el MVP de los dos últimos cursos, quieren dar ese paso hacia adelante que siempre les ha faltado en las eliminatorias. La renovación del griego para el próximo lustro reafirma su compromiso con Milwaukee, donde también sigue Khris Middleton y han llegado Jrue Holiday o Bobby Portis.

Sin embargo, la reunión más esperada es la de dos poseedores del anillo como Kevin Durant, ya recuperado tras un año y medio fuera de las canchas, y Kyrie Irving. Al mando de Steve Nash, letal como base y novato como técnico, los Nets intentarán reclamar el reinado del Este y quién sabe si de la NBA.

Entre los rivales que tratarán de impedirlo se encuentran los vigentes subcampeones Miami Heat, que mantienen su bloque; Boston Celtics, que han rodeado su plantilla con los fichajes de Jeff Teague o Tristan Thompson; o los eternos candidatos Philadelphia Sixers, que han remozado más de media plantilla manteniendo a sus estrellas.

NO HABRÁ ALL STAR. Tras una temporada regular comprimida en apenas cinco meses, los playoffs empezarán el 22 de mayo y acabarán como muy tarde el 22 de julio, justo un día antes de que se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, esta temporada no se celebrará el tradicional All Star.