Lambán pide a Pau Gasol que se informe mejor al hablar del COE

Zaragoza. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pedido al exjugador de baloncesto y empresario, Pau Gasol, que se informe “mejor” y no de por supuesto que el Comité Olímpico Español (COE) “obedece a criterios deportivos”.

Así se ha pronunciado Lambán en un mensaje en su perfil personal de la red social Twitter, después de que el mayor de los hermanos Gasol haya respaldado la decisión del COE de no presentar la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para lo Juegos Olímpicos del año 2030 debido a los intentos de una politización, “sobre todo” por Aragón.

El mensaje que ha dejado en su cuenta de esta red social es el siguiente: “El catalán Pau Ggasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos Olímpicos Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo”.

Este duro mensaje del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aviva una polémica que subraya los problemas para aunar el trabajo de las dos comunidades implicadas. EUROPA PRESS