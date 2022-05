Laporta: “Si Mbappé pide 50 millones netos, no podríamos pagar”

FICHAJES. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este martes que si el club es capaz de activar la venta de parte de los derechos de televisión o dos otros activos -Barça Studios y Barça Licensing and Merchandising (BLM)- antes del 30 de junio, la entidad saneará su economía y tendrá margen para fichar. “Si antes del 30 de junio podemos activar una de las opciones (venta del 10% de derechos de televisión) o dos combinadas (Barça Studios y BLM), habremos saneado la economía del club. Lo que no pasará nunca más será que en una economía saneada entremos en el despilfarro”, afirmó este martes en una entrevista concedida al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. En este sentido, aseveró que hay operaciones que ni “teniendo el dinero para hacerlas” el Barça acometería. Y puso como ejemplo la contratación de Kylian Mbappé, gran ahelo de la afición del real Madrid: “No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Si Mbappé quiere 50 millones netos nosotros no podríamos pagar. Después no ganan Champions...” Así, Laporta condicionó las operaciones para reforzar la primera plantilla a activar las denominadas “palancas” para “reconducir” un patrimonio neto negativo cercano a 500 millones de euros. efe