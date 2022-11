Las cosas cambian en poco tiempo

España-Alemania Llegó el gran día para España para comprobar si la borrachera de goles lograda contra Costa Rica tenía continuidad. Fue un partido tan emocionante como histórico y a muchos le dejó la duda de si fue fruto tan solo de un día acertado. Para comprobarlo el calendario nos puso en frente a toda una Alemania, herida de muerte, pero no muerta. La igualada era previsible y se ha dado en un partido con un tiempo para cada equipo, podría ser la final. Con la energía a tope, los dos equipos querían maniatar la salida de balón del rival. La primera parte tuvo mucho juego en la parcela central con más posesión, dominio y superioridad para la Roja. Alemania tenía claro que tenía que tapar y no dejar maniobrar por el carril del medio donde Busquets, Pedri y Gavi mandaban. También estaba en juego quién tenía más y mejor gasolina y los nuestro llevaron el partido más a lo técnica que a lo físico. Las disputas de balón fueron muy numerosas y ambos equipos se prodigaron en una virtud que les define, la presión y el robo en el último tercio del campo. Alemania fue más intensa en ese sentido sobre todo en el segundo tiempo y, con la ayuda de los cambios, le llegó para igualar el marcador. Dos potencias enfrentadas y la igualdad entre los dos equipos más fuertes del grupo se deshizo, al bajar la intensidad y entrar los arietes puros y a seguir esperando resultados futuros con las cosas bien encaminadas.

Durante las cuatro semanas que dura el campeonato, el universo mediático contará cada día todo lo que pase en el Mundial. Más de doce horas diarias de emisión en vivo donde intervienen un innumerable elenco de profesionales de la información, de la tertulia y de técnicos en paro, además de enviados especiales. Todo un despliegue de medios y de recursos donde cada uno quiere sobresalir y poner en liza su agudeza intelectual y conocimientos de la materia. Todo al detalle, todo al instante, siempre pegados a la actualidad, al día y en directo.

Ya quedan lejos, pero es menester mencionar las sorpresas en Argentina-Arabia y Alemania-Japón, ambas con superioridad aplastante en la primera parte y perdieron, ahora falta saber si es por relajación, conformidad o porque se revelaran los rivales. Mira cómo cambian las cosas en poco tiempo. Al final las cosas se ponen en su sitio, pero no hay asegurado nada, así que los fracasos y los éxitos forman parte de este juego.

La Selección Española sigue con el dilema, no acaba de estabilizarse en el centro de la defensa, son buenos defensores, pero no muestran ser de garantía, de ahí que tantos cambios en esa línea en busca de la pareja ideal, en estos partidos, entre los que están y los reconvertidos parece que mejoran las prestaciones. Otro tanto pasa en la delantera, de nueve falso a nueve puro y con mejoría. Eso quiere decir que hay cabida para muchos y muchas formas de verlo e interpretarlo, la variedad está asegurada. Sí se ve un sentido de equipo y eso da garantías. De todas formas, en este mundial, no se ensalza tanto la famosa posesión, está destacando lo físico, lo táctico, lo gráfico. Se mantienen algunas figuras en primera línea y otras enseñan su ocaso, en espera de que surja y se confirme alguna nueva que ya comienzan a asomarse y partidos quedan para verlo.