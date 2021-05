Llegar como segundos al ‘play-off’: el reto en Borges para el Arteal

Santiago. El Arteal-Santiago, se desplaza este fin de semana hasta la localidad ilerdense de Borges para disputar la última concentración de la Superliga y con un objetivo claro: asegurar el segundo puesto de la clasificación. Esta posición le enfrentaría en los play-off por el título ante el tercer clasificado del grupo 1.

El primer partido se disputara hoy a las 11.00 horas frente al conjunto andaluz del Huertor Vega, tercero en la tabla, al que el Arteal derrótó en el partido de ida por 4-0, pero este resultado no es en absoluto significativo, ya que en la actualidad los granadinos cuentan con tres jugadores que no participaron en aquel partido: el chino Shi Wei Dong, el ruso Viacheslav Burov y el mítico He Zhiwen - más conocido como Juanito- los cuales han logrado tres victorias consecutivas, que les han permitido colocarse en puestos de play-off.

Un empate aseguraría al Arteal ser segundo, y en el caso de derrota, tendría que depender del resultado de la tarde, pues desde las 18.30 horas se enfrenta al Hispalis. También este encuentro se presenta my difícil como quedó patente en la ida, que se saldó con un empate a 3 en el marcador.

El conjunto gallego se desplaza hasta tierras catalanas con sus cuatro jugadores titulares: Enio Mendes, Moisés Alvarez, Humberto Manhani y el nuevo refuerzo Alexandre Robinot, que demostró un excelente grado de integración y un gran nivel a su vez en el juego durante los encuentros del pasado fin de semana. ecg