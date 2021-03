“Lo de la primera vuelta no tendrá nada que ver ahora”

Fue artista del regate y ahora labra su carrera como entrenador. Onésimo Sánchez regresa este sábado (17.00 horas) a San Lázaro, el estadio donde jugó con el Rayo Vallecano y contra el Compos la histórica promoción de ascenso a Primera. Lo hará dirigiendo al Celta B, el filial al que lleva con mano firme hacia el ascenso. Acabar entre los tres primeros del grupo, el reto.

¿Cómo le va a un vallisoletano por Vigo?

Bien, bien. Contento, trabajando en un club de élite. En momentos difíciles para todos, la verdad es que me siento a gusto y trabajando en lo que me gusta, el fútbol profesional. No podemos pedir más.

Está al frente de un señor filial, quizá alejado del clásico.

Hemos tratado de hacer un equipo que creo que es lo que debe ser un filial: gente con cierta experiencia dentro de su juventud, 22 o 23 años, gente joven ya pensando en el paso siguiente, aunque yo los trato a todos como profesionales... pero tenemos también juveniles; tratamos de hacer una mezcla para que todas sus vertientes salgan ganando.

¿Cuál es su propuesta de juego?

Somos un equipo que necesitamos sentirnos importantes con la pelota, sentir que manejamos el juego con lo que proponemos, sabiendo que hay un rival que te lo pone complicado, el Compostela en este caso que tiene unas características de juego muy definidas y que también va muy bien. Queremos ser importantes también cuando perdemos la pelota. En fin, ser protagonistas y hacer futbolistas que puedan manejar todos los aspectos del juego y ser importantes en la elite cuando nuestro primer equipo lo requiera.

¿Cuál era el objetivo del Celta en el inicio y cuál es ahora, que se ve tercero a dos puntos del primero?

Nuestro objetivo es tener gente preparada para el primer equipo y competir en el día a día con rivales que este año tienen jugadores de otro nivel. Ahora ya llegamos al final y el objetivo es mantener el puesto que tenemos o mejorarlo. No hay más: el trabajo del día a día y pensar en el siguiente partido. Hay gente que el fútbol lo piensa a dos o tres jornadas: creo que se equivocan, lo que vale es lo que va a pasar en breve, en cada partido.

¿Usted estará más satisfecho si suben jugadores de este filial al primer equipo que si sube el equipo?

Las dos cosas son importantes, y una trae la otra. Llevo gente muy preparada, con connotaciones especiales al alternar muchos con el primer equipo: tenemos que tirar de juveniles, ocho o diez cada semana... tenemos cosas buenas y no tan buenas, pero queremos llegar al domingo, competir con unos u otros y tener gente preparada. Creo que estamos cumpliendo, con cuatro o cinco fichas que usa el primer equipo.

Personalmente, ¿se ha visto alguna vez entrenando al Celta?

Bueno, ahora me centro en mi faceta, en el puesto de trabajo que he elegido y para el que me han recibido. En fútbol no puedes decir a nada que no, tampoco ponerte un objetivo porque sí: hay que darle normalidad, estoy donde quiero estar. El futuro vendrá, lo importante es lo de ahora: sólo pienso en Santiago.

Pues vaya partido viene... el equipo que lo gane se verá muy arriba.

Sí, importante es. Los dos queremos conseguir los tres puntos y dar un paso nunca definitivo pero sí importante. Sabemos que nos enfrentamos a un muy buen rival, que está en muy buen momento, que no ha perdido en su campo y que nos superó en casa claramente... son nuestras motivaciones y nuestro reto. A partir de ahí, el fútbol es lo que pase en San Lázaro el sábado.

Del partido de la primera vuelta (0-3), ¿qué lecturas saca?

Nosotros fuimos un equipo valiente, yo valoro mucho la valentía en mis equipos. No estuvimos bien, ellos fueron mejores, tuvimos nuestro momento... el partido se abrió con un penalti y sí es cierto que se jugó un poco a lo que quisieron ellos. Si ahora somos capaces de revertir la situación, tendremos más ventaja. Pero lo que pasó en la primera vuelta no va a tener nada que ver con lo de la segunda.

¿Qué recuerda de San Lázaro?

Un campo de elite, de nivel. De Primera División. Veo que sigue siendo un campo para jugar bien al fútbol, y es lo que nos toca. Recuerdo el equipo tan bueno que tenía el Compos, los duelos tan igualados con el Rayo... el mejor Compos, con Caneda, con Nacho, Fabiano.... muy buenos futbolistas, sin duda.