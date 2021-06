Los júniors, listos para disfrutar... y para competir

Primero fue la categoría infantil, le siguió la cadete y ahora es el turno de los júniors, una edad donde el baloncesto ha dejado de ser un juego para convertirse en algo más. Granada y Huelva acogen desde hoy los Campeonatos de España más exigentes, duros, pero también más apasionantes donde las líneas entre profesionales y amateurs se diluyen y se suceden los nombres de jugadores y jugadoras ya con caché en las primeras divisiones. Entre ellos, los representantes del Obradoiro Peleteiro y del Institutos de Compostela -junto a los también gallegos Ensino y Celta-, dos formaciones que tienen clara su meta: divertirse compitiendo.

Vitola de campeón. El equipo obradoirista acude al Nacional con la vitola de campeón gallego. “Están muy ilusionados. Lo primero que debemos intentar es disfrutar de la experiencia y a partir de ahí intentar darlo todo en todos los partidos. No nos marcamos un objetivo deportivo como tal, sólo ir partido a partido, y hacerlo lo mejor en cada momento”, enfatiza su entrenador Dan Petts, miembro también del cuerpo técnico en la Liga Endesa.

Dentro del Grupo D, con rivales, como Maristas de Palencia (hoy), Gran Canaria (viernes) y los cacereños de Residencia de Basket (sábado), y todos los encuentros de la fase de grupos a los 13.45 horas, el Obra Peleteiro es favorito a quedarse con la única plaza para el pase a octavos. “Es un grupo asequible. Los canarios son muy buenos y muy físicos, y los otros dos también tienen sus puntos fuertes y nos va a costar mucho superarlos. Solo se clasifica uno así que no se puede fallar”, subraya Petts.

El conjunto santiagués tiene mimbres para hacer un buen papel o por lo menos emular a los cadetes de Camilo Riveiro que ayer cerraron su participación en el Campeonato de España con una histórica octava posición. “Tenemos jugadores que pueden aportar mucho individualmente con velocidad, uno por uno, pero también disponemos de ese punto físico, sobre todo con Carlos Taboada, Berthold y Doudou Dihame, que también jugará con nosotros. A ver cómo llega tras participar en el Campeonato de España cadete”, sopesa el técnico.

Dan Petts confía en su equipo y sobre todo en la ilusión que destila frente a esta gran oportunidad. “No estamos nerviosos, estamos con ganar de ir, de competir, pero sin presión. Hemos hecho el trabajo durante el año para ganarnos el premio de estar ahí, y lo dejaremos todo para poder pasar pero no lo veremos como un objetivo ya en términos de fracaso o de éxito”, deja claro. “Es el primer momento en todo el año en el que vamos a estar juntos tanto tiempo, no tuvimos convivencia fuera de la pista en toda la temporada, no nos conocemos individualmente muy bien y es otro punto que buscaremos, porque es una parte muy importante también para un equipo”, enfatiza.

ROCK AND ROLL. También con la maleta cargada de ilusión viajó el Institutos de Compostela Xunta hasta Huelva, aunque este viaje no cumplió todos los deseos de Chiqui Barros. “Tenía la idea de acudir con las ocho júniors y las siete cadetes que llegaron a jugar durante la liga, pero para el Campeonato de España hay una lista cerrada de 12. Mi intención era que jugasen todas, no podía prometer que todas se cambiasen pero sí que las iba a rotar porque lo merecían. Es una cosa rara que no coincidan las normas de la Federación Española y de la Gallega, parece que a veces los reglamentos están más para perjudicar que para ayudar al desarrollo”, se queja.

En su Grupo D serán tres los equipos que se clasifican, pero la tarea no será sencilla por la entidad de rivales como el Barça (hoy a las 9.15 horas), Estudiantes (viernes a las 9.15 h,) y Unicaja (sábado a las 11.30 h.). “Nos toca rock and roll”, asevera el técnico. “Me gusta, pero a efectos de clasificación seguramente sería más fácil otro aunque solo pasase uno. Pero es lo que nos toca. Poder jugar estos partidos es muy bonito”, medita.

Porque insiste Chiqui Barros en que “nos tenemos que creer, desde la humildad y conscientes de que tenemos mucho que mejorar, que hemos tenido a tres equipos en la Final Four gallega que solo los ha tenido también el Celta”. “Estamos en el camino y ahora el júnior, que es la punta del iceberg de la cantera y el que tiene que surtir al de LF-2, tiene que competir sin ningún complejo. Vamos a disfrutar, pero la única manera de disfrutar es compitiendo. Tendremos opciones o no de ganar, pero vamos a hacer buen baloncesto y a competir”, reitera.

“No voy preocupado ni obsesionado por la clasificación. Somos un equipo júnior de LF-2 que tiene que aprender a afrontar una competición de este tipo porque algunas como Nerea, Marta y Laura ya lo saben, pero otras no. El resultado me da igual aunque quiero ganar. Me importa más que el equipo salga con personalidad y el convencimiento de que no hay que tenerle temor al rival”, insiste.