Los medallistas, Gallegos del Año

“Quien la sigue, la consigue”, decía Teresa Portela (Aldán, 1982) nada más salir de su piragua como subcampeona olímpica. A sus 39 años, Teri, como la llaman todos los que la conocen, ya había hecho historia por el mero hecho de acudir a los Juegos de Tokio, convirtiéndose en la deportista española con más participaciones olímpicas. En su sexta edición encontró, además, el premio que llevaba tanto tiempo buscando, la medalla que tantas veces se le había resistido. La plata de Japón es la recompensa a una vida de esfuerzo y sacrificio, palabras que en su piel dejan de ser tópicos para convertirse en realidad.

Teresa demuestra que es posible rendir a pesar de la edad, pues era la tercera palista más veterana de todas cuantas rivales se encontró en Tokio. También, que compatibilizar su labor de madre con la de deportista no es impedimento para permanecer en la elite, en la que lleva más de veinte años instalada, que no acomodada. Porque Portela quiere más. Si en Japón, con 39 años, acaba de interpretar su mejor actuación, por qué no mirar hacia París. Teri siempre ha sido de ponerse retos a corto plazo, año a año, pero no esconde que en su mente ya asoman las aguas de Vaires-sur-Marne, sede del piragüismo y el remo en la edición de 2024.