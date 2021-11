Los ‘tics’ del Viejo Continente

VALENTÍA El ex internacional francés Patrice Evra acaba de sacar su autobiografía titulada ‘I love this game’ en la que, entre otras cosas, confiesa que de joven fue objeto de abusos sexuales, algo que hasta la fecha había ocultado a todo el mundo, incluida, hasta hace bien poco tiempo, a su propia mujer que fue quien lo animó al darse cuenta que algo bullía en la cabeza de su esposo. Posteriormente también se lo contó a su exentrenador Alex Ferguson y ahora se ha decidido a hacerlo público, declarando que “me siento muy bien de que la gente lo sepa ahora, pero siento vergüenza. Fui un cobarde porque no lo mencioné antes. Le mentí a la policía y decepcioné a otros niños”. Lo cierto es que hay que ser muy valiente para salir y hacerlo público.