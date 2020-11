Lugo y Oviedo empatan sin goles en un partido con escasas ocasiones

Lugo. Lugo y Oviedo disputaron un partido muy táctico cuyo corsé impidió que el fútbol ofensivo brillara. El encuentro concluyó sin goles y contó con escasas ocasiones

El choque mostró dos planteamientos de características diferenciadas. Mientras el Lugo esperaba pacientemente, bien encajonado en su parcela, un error en las circulaciones del Oviedo, el cuadro de la capital del Principado optaba por manejar la posesión con amplitud por bandas. Los visitantes fueron los primeros en llegar, pero no los que lo consiguieron en más ocasiones durante el primer período. A los once minutos, tras una ruptura y recepción hábil, Javi Mier chutó por el centro a las manos de Cantero. Los visitantes fueron perdiendo la presencia en el juego de Sangalli y las subidas de Juanjo Nieto y el Lugo, a la media hora, consiguió reducir la ventaja de posesión del cuadro carbayón.

Encomendado a las contras por la banda de Chris Ramos, pudo marcar en el 32, si el jugador no se desequilibrase, según el árbitro, y con un disparo raso de Luis Ruiz que sacó Femenía, Chris Ramos , buscando un balón por el centro, tuvo la última antes del descanso.

Ya en el minuto 62, Cantero se lució para desviar un disparo de Obeng. Fue la única ocasión importante del segundo acto, aunque a partir de la misma el Oviedo retomó la posesión sin frutos. El Lugo probó con Valentín, pero esta vez su participación y velocidad en banda no abrió huecos en la zaga rival. Los visitantes lo intentaron con varios centros a los que no llegaron los rematadores y Nafti, en vista de que su equipo no tenía profundidad, cerró el partido con la entrada de Moctar Sidi El Hacen. CARLOS CASTRO (ADG)