Luis Enrique acalla el debate: Unai Simón es el elegido para la portería

Madrid. Internacional en las categorías inferiores y convocado en tres ocasiones sin debutar por la absoluta francesa, el defensa Aymeric Laporte, nacionalizado español el pasado 12 de mayo, expresó que juega con España porque ha “querido”, remarcó que comparte con ella el “objetivo de ganar todo tipo de competición” y dijo que nadie tiene que “dudar” que lo dará “todo” por esta selección, con la que debutó este viernes ante Portugal.

¿Tú te sientes plenamente español? “Estoy aquí para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, ganar todo tipo de competición. Voy a dar el máximo de mí para ganar y creo que eso es lo importante. Nadie tiene que dudar que lo voy a dar por todo por esta selección”, respondió el central.

“Todo futbolista quiere competir siempre al máximo nivel. Es una competición muy bonita y siempre lo he querido vivir. Estoy aquí, estoy contento de estar aquí y de competir al máximo nivel”, reiteró el futbolista nacido en Agen (Francia) hace 27 años y ahora con la selección española para afrontar la Eurocopa 2020.

“Estoy aquí porque he querido. Estoy contento de la decisión que he tomado, estoy disfrutando de cada minuto con los compañeros, que son increíbles y que desde el principio me han ayudado muchísimo. Y no tengo mucho más que decir, que estoy súper contento y súper agradecido al presidente, al staff y al míster por estar aquí y confiar en mí”, prosiguió Laporte, cuya decisión viene “de atrás”. “Ya con la sub-19 me contactaron de la selección. Y ahora se ha presentado la oportunidad de poder jugar con la selección. Me llamo Luis Enrique para preguntarme un poco la situación, las ganas que tenía de defender este país, de competir al máximo nivel, y le dije que yo estaba encantado de poder estar aquí con ellos. Y así ha sido”, expuso el central.

Tras pedir el cambio en el amistoso contra Portugal, Laporte confirmó que está “bien” y que no sufre ninguna lesión, sólo que notó “una sobrecarga, pero nada importante”, después de 26 días sin competir en un partido oficial. IÑAKI DUFOUR