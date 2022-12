Luis Enrique admite haber reflexionado sobre ser segundo para así evitar a Brasil

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, reconoció que dentro de la concentración de España también han “reflexionado” sobre la posibilidad de jugar con el marcador ante Japón para ser segundos de grupo y evitar el lado del cuadro que te emparejaría con Brasil en cuartos de final, pero defendió las razones por la que sus jugadores no especularán para no correr ningún riesgo.

“Nosotros también nos hemos hecho la misma pregunta y hemos reflexionado pero desde el punto de vista profesional imagina que especulamos porque nos interesa pasar segundos y los dos partidos van en el minuto 90 empatados a cero pero marcan en el 95 Japón y Costa Rica. Has especulado para quedar eliminado en quince segundos”, dijo.

“O gana Alemania 5-0 y nosotros especulando con empate que nos vale y marca gol Japón. Volvemos a quedar eliminados. Si estás convencido de que tu equipo es muy bueno, quieres quedar primero signifique jugar contra quien sea en octavos y en cuartos. Si tiene que ser Brasil, pues jugaremos ante ellos, pero primero hay que ganar a Japón”, añadió.

Además, Luis Enrique defendió la forma de encarar cada encuentro que tiene su selección y recordó un ejemplo vivido en el pasado Mundial de baloncesto, cuando se demostró que la especulación es mala compañera de viaje.

“Si de algo ha pecado esta selección es de tener fe. Especular no es bueno y se demostró en el último Mundial de baloncesto cuando una selección perdió adrede, tiro a fallar un tiro para jugar ante España en cuartos y quedó eliminada. Nosotros queremos hacer los deberes, pasar como primeros de grupo y el que nos toque. Para ganar un Mundial hay que ganar a las que te toquen”, defendió.

Pese a todo, reconoció Luis Enrique que Brasil es la gran favorita al título en el Mundial de Catar 2022 y les dedicó elogios. “Es una potencia mundial, clara favorita a cualquier Mundial, da igual del que hablemos y de los que vendrán en el futuro, siempre será una favorita”.

“Tiene mucha calidad en sus jugadores a nivel individual y colectivo, saben claramente a lo que juegan y siempre será Brasil favorita a cualquier Mundial. Del resto no hay grandes sorpresas. Me ciño al ranking FIFA que te marca las favoritas. Hemos visto ganar con solvencia a Francia y Brasil, selecciones top”, sentenció.

Busquets. El riesgo de recibir una segunda cartulina amarilla que provocaría que Sergio Busquets no pudiese disputar los octavos de final si España sella su clasificación ante Japón no condicionará la decisión del once de Luis Enrique Martínez, y tal como reconoció el seleccionador español “no hay nada que proteger”.

No descartó Luis Enrique la presencia de Rodri ni Gavi ante Japón, a los que dijo que tuvo que frenar para no entrenar con el grupo el martes, y fue claro al hablar de la situación del capitán Busquets.

“Falta un entrenamiento para poder decidir la alineación pero no pensamos especular con ningún jugador, no hay nada que proteger”, dijo con un mensaje muy claro Luis Enrique. “Solo pensamos en intentar ganar el partido. Estamos en un grupo de la muerte en el que cualquier de los cuatro equipos se puede clasificar y a pesar de que estamos con cierta ventaja no queremos especular y solo pensamos en ganar el partido para quedar primeros”, añadió.

“Cuando tienes 26 en perfectas condiciones pero uno tiene un resfriado o un golpe influye en la decisión final. Hoy vamos a entrenar por la tarde y decidiré cuando los vea. Creo que están los dos a disposición. Ayer querían entrenar y no los dejamos. Tienen carga de minutos grande con sus clubes, han sido titulares en los dos primeros partidos y no hay ninguna necesidad de forzar”, reconoció el seleccionador español.