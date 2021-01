Luto en el cierre del Nacional por el adiós de Guillermo Sande

El fallecimiento del seleccionador gallego de ciclismo, Guillermo Sande Covelo, tiñó de luto el cierre del Campeonato de España de ciclocrós, en el que la representación autonómica volvió a demostrar su gran nivel con dos medallas en la última jornada, el oro sub-23 de Iván Feijóo y la plata júnior de Laura Mira.

Los éxitos deportivos no paliaron el dolor en la familia del ciclismo gallego por el adiós de Sande, que el sábado sufrió un infarto en pleno campeonato, en la localidad cántabra de Torrelavega. Fue trasladado al Hospital de Valdecilla de Santander, donde falleció ayer, justo en el día en que cumplía 55 años de edad.

“Guillermo foise facendo o que máis lle gustaba, traballando a prol do seu deporte. A súa morte provoca un baleiro no ciclismo galego que non se pode expresar con palabras. Levaba preto de 25 anos formando parte do equipo da FGC. Encargábase do seguemento dos corredores, do deseño das carreiras, da coordinación das competicións... E todas as súas responsabilidades sempre as levou a cabo coa máxima humildade, educación e profesionalidade”, lamentó la Federación Gallega de Ciclismo (FGC) a través del comunicado. “Enterados da triste noticia, desde o Club Ciclista Compostelano queremos dar o pésame ós seus familiares e achegados e sumarnos ó loito da comunidade ciclista galega por esta inesperada perda que tanto botaremos en falta”, añadían también desde la entidad santiaguesa.

Tras el fallecimiento del entrenador vigués, la representación gallega pudo brindarle dos medallas en la última jornada, que sumaron a las ocho de las jornadas anteriores en la localidad cántabra. En la prueba sub-23, Iván Feijóo confirmó los pronósticos y se hizo con su tercer título nacional consecutivo en la categoría. El ciclista de Allariz, con el maillot del Nesta, superó al catalán Jofre Cullell y al vasco Xabier Murias.

“La primera vuelta la hemos dado un poco controlando, reconociendo el circuito y ya a partir de la segunda Jofre y yo ya hemos abierto distancias. Ha sido un mano a mano, nos hemos ido vigilando un poco y viendo dónde lo hacía mejor uno y otro. Sabía que podía tener una oportunidad en la zona de arena. En la última vuelta lo he dado todo. Muy contento de poder llevar el maillot rojigualdo un año más”, comentó Feijóo.

Además, Laura Mira añadió una plata al botín gallego tras ser segunda en la competición júnior femenina, que ganó la asturiana Lydia Pinto.

En categoría élite, el alicantino Felipe Orts y la asturiana Lucía González revalidaron sus respectivos títulos.