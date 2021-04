“Manresa es un equipo magnífico, de los que mejor juegan de la Liga”

Ocurrió de nuevo el pasado sábado pero no es la única vez esta temporada -como no lo es en el mundo del deporte- que el Monbus Obradoiro encaja la derrota en una última jugada bien por acierto del rival o, como fue en Fuenlabrada, por los errores propios, de ahí que tanto jugadores como cuerpo técnico sepan qué camino seguir para levantar el ánimo y buscar enmendar el fallo: “Estamos dolidos pero tenemos que seguir adelante. No hay mucho tiempo para darle vueltas y debemos centrarnos en la tarea inmediata que es competir contra el Manresa”, dice Moncho. Porque en apenas un mes se decide la Liga Endesa y el conjunto compostelano -15.º en la clasificación con ocho triun-

fos, a solo uno del Bilbao que es penúltimo- debe aún

pelear por la permanencia.

Lo de un clavo saca otro clavo, de que un sufrimiento es olvidado tan pronto como otro tema del mismo calado aparece y ocupa la mente, es aplicable al devenir del Obra en este curso 2020/21 tan lleno de infortunios y contratiempos. El equipo necesita esa gesta que revitalice la fe y la confianza, y superar a los pupilos de Pedro Martínez, uno de los equipos más en forma del campeonato y de los que mejor baloncesto practica sin duda, sería la más efectiva de las vacunas frente a los miedos y a la presión.

El sábado acude a Sar (18.00 horas) un Baxi Manresa que acaba de batir su tope de asistencias (27) y su máxima valoración (135) tras más de 1.500 partidos en la ACB y, aunque Moncho Fernández asume que el gran MVP del cuadro catalán es precisamente todo su plantel, su puesta en escena como grupo, también recuerda la calidad y talento de algunas de sus individualidades. “Tienen muchos jugadores buenos porque Ferrari es un gran jugador, Matt Janning no os lo voy a presentar, Eatherton está jugando también increíble, ya venía con unos grandes números de Alemania y los está plasmando en la Liga Endesa, Rafa, Baez... tienen un equipo que está muy bien pero donde todos están además muy bien aprovechados y todos aportan muchísimo colectivamente”, repasaba el técnico santiagués en la rueda de prensa previa.

“Son uno de los equipos que anotan más de 2 puntos con canastas asistidas, el top-1 o top-2 de la Liga Endesa lo que significa que son un equipo de pase extra y eso tiene que ver con el colectivo. En el rebote tanto ofensivo como defensivo están siendo un equipo muy solvente y eso también tiene que ver con todo esto”, redunda Moncho Fernández.

Un equipo con sello. El sello de Pedro Martínez, el segundo entrenador con más partidos dirigidos en la ACB después de Aíto García Reneses (904) y una trayectoria de más de tres décadas en los banquillos es incuestionable en un BAXI Manresa que batalla -ahora desde la novena plaza- por meterse en los play-offs por el título. “Ofensivamente están a un nivel muy alto, con un estilo de juego muy particular. Para mí es de los equipos que juegan mejor de la Liga, tienen muy claras sus ideas, son capaces de sacar lo mejor de sus jugadores, saben leer perfectamente las complicaciones que le puede plantear el rival... son un equipo magnífico”, aplaude el técnico del Obra, siempre muy afín al entrenador barcelonés.

Entre algunas de las claves para combatir la excelencia del rival de este sábado, Moncho Fernández apunta a la regularidad: “Nos falta tener mas continuidad en el aspecto defensivo, brillantez en jugadores que la tenían y por muchos motivos la han perdido... son múltiples causas porque estos hijos tienen más de un padre. Lógicamente nuestra idea es reducir esos malos momentos sobre todo cuanto has tenido otros inicios brillantes como contra Fuenlabrada. La regularidad siempre es una de las características que define a los buenos equipos”.