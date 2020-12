Maradona, con raíces gallegas

El mundo perdió una gran leyenda y no quiero ser diferente, por ello, lo que ocurre en torno a Maradona merece una reflexión por mi parte, prevaleciendo la imagen de ese jugador que siempre dio gracias a la pelota.

La fulgurante noticia de su muerte fue un impacto mundial, corrió y revolucionó el mundo mediático como un trueno, un terremoto, anunciando la despedida de un dios. Todo lo que está aconteciendo en torno a su figura nos sigue sorprendiendo. Después de tantos años se sigue idolatrando, encumbran sus goles, sus logros y su aportación como jugador.

El destino me llevó a Argentina y mi viaje coincidió con su toma de posesión como entrenador del Gimnasia y Esgrima. Nadie reparaba en que arrastraba los pies y con dificultad de dicción. El país estaba revolucionado, los medios invadidos de su imagen y acciones de su figura, dentro y fuera del campo. Preguntando a la gente me di cuenta que era su dios, incomparable con nadie. No admitían dudas de quién era el mejor de todos los tiempos, así lo están manifestando en la despedida de un ser querido.

Como jugador le tocaron tiempos de inestabilidad y una época de campos embarrados, defensas salvajes y arbitrajes consentidores, todo sin reproches. Los rivales se preparaban durante la semana para defender a Diego, hasta la tarjeta y luego pasaba la misión a otro. Que lo cuente el santiagués Gelo, jugaba en el Celta y le tocó marcarlo.

No me gustan las comparaciones, y no es posible hacerlo con justicia, obviamente, pero con la protección de los jugadores y los campos de hoy en día, brillaría mucho más. Un jugador que regateaba en largo para que no lo cazaran, de piernas pequeñas y poderosas, con buen golpeo y zurdo, enamora a cualquiera, aun siendo un hombre desbocado en cifras y promesas.

Su muerte impactó en el mundo, aun siendo esperada. Destacan las despedidas de los equipos donde brilló el 10: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Sevilla y Newell’s. Lo de la Casa Rosada desbordó a todos y todo tipo de previsiones.

En su vida no fue ejemplo de nada, se le perdona todo por encima de lo que pudiera hacer mal en su vida. “El futbolista sin defectos y el hombre víctima” –Valdano–. Tal vez por ser un personaje que salió de la nada a sobrarle de todo.

Adiós a un mito con luces y a un hombre con sombras, pero ahora es el momento del futbolista, que empezó a lesionarse en Barcelona y continuó jugando y viviendo lesionado, herido hasta el fin.

Amamos el fútbol y lo que hace por la sociedad, todo esto demuestra que se necesitan ídolos para seguir con referentes.

Ahora empieza el primer partido de la eternidad y le damos las gracias por haber jugado al fútbol y hacerlo de esa manera.

Dicen que esta figura universal tiene vínculos con Lugo, en la zona de la Mariña. Se le notaba algo de gallego. Así lo confirma Concepción Fernández López, autora del artículo Un apellido de Lugo: Maradona, lo publicó y sostiene. El mismo Maradona mostró interés e intención por visitar a sus supuestos familiares. En su vida terrenal no le quedó hueco para conocer sus raíces.