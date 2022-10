Márquez se une al club de los 100 con el podio que logró en Australia

Phillip Island. El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) logró con su segundo puesto en el Gran Premio de Australia su podio número 100 en las nueve temporadas que suma en la categoría reina, desde que debutó en ella en 2013.

Así, el Circuito de Phillip Island fue testigo de un nuevo récord del ocho veces campeón del mundo. Márquez alcanza el centenar de podios en MotoGP, logrando 59 victorias, 31 segundos puestos y 10 terceros puestos.

En 2014, su segundo año en la máxima categoría, fue la temporada en la que el de Cervera consiguió más victorias -13 de 18 posibles- y Sachsenring, en Alemania, es el trazado en el que el laureado deportista ha ganado más veces, con un pleno de triunfos (ocho de ocho).

Según una infografía emitida por Repsol, Márquez ha logrado subir al podio en el 70 por ciento de las carreras que ha disputado, es decir, en 100 de 143. Con estos números, Márquez iguala a la leyenda del motociclismo español Ángel Nieto y entra a formar parte del ‘club de los 100’, solo superado por el italiano y campeón del mundo en nueve ocasiones, Valentino Rossi (199), el español y tricampeón de MotoGP (2010, 2012 y 2015) Jorge Lorenzo (114) y el también piloto nacional Dani Pedrosa (112).

Márquez (Repsol Honda RC 213 V) peleó por la victoria en el Gran Premio de Australia de MotoGP con su compatriota Alex Rins (Suzuki GSX RR) y acabó segundo, motivo por el que se declaró “contento” porque -explica- “no se puede ir del infierno a la gloria en un paso, pero casi lo conseguimos”.

“La victoria ha estado cerca y venimos en una progresión ascendente ya que tal como me encontré en Tailandia, Phillip Island era donde más opciones tenía de hacer un buen resultado. El otro es Valencia y Malasia lo pasaremos como podamos, pero ahora toca disfrutar de este podio, tras una carrera que ha sido luchada y con una apuesta arriesgada”, reconoce Márquez.

“La única opción que tenía de poder luchar con ellos era el neumático blando trasero, porque el sábado vi que el duro no me daba buena sensación, y he sido el único de la parrilla con el blando, pero me ha salido bien”, reconoció el piloto de Repsol Honda. A.E.