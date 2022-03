Márquez: “Yo no he perdido velocidad, la voy encontrando”

Marc Márquez (Cervera, Lérida, 1993), vive una de sus temporadas más especiales. Tras dos años de lesiones, él mismo se pone el reto “más difícil de su carrera deportiva”, el de ganar el Mundial, que sería para él el noveno, el séptimo en la categoría reina del motociclismo.

Para ello, según reconoció en una entrevista con EFE, aún tiene que “encontrar” la velocidad de antaño que, aseguró, no ha perdido.

En Catar, en la primera carrera del año, quedó quinto y se dio por satisfecho ya que no estaba “para ganar”.

En un acto organizado por Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores, en Madrid, habló con Efe de esa experiencia de la que tira ahora para sumar puntos, a falta de la confianza con la nueva Honda que aún debe adquirir poner en pista el estilo de pilotaje único que le llevó a dominar MotoGP.

Ya afincado en Madrid, explica así cómo ha sido eso de volver de una carrera y no refugiarse en Cervera.

“ Ya no aterrizo en El Prat, es en Barajas (ríe). El cambio es grande, lógicamente, pero me estoy encontrando muy bien, muy cómodo porque me están ayudando muchísimo. Me estoy sintiendo muy arropado. Carlos Sainz padre me está ayudando mucho, Jaime, de Red Bull, también, todo el equipo de Repsol... y luego no me he venido solo. Está mi hermano, está José Luis, que es el chico que me acompaña siempre en las carreras y mi mejor amigo... mi madre, que llegué de Catar y al día siguiente ya estaba aquí. Cambia la vida, pero el estilo no cambia, que es lo que buscaba. Todo en orden”.

Tras la carrera de Catar dijo que le faltaban “dos o tres décimas” para estar luchando por la victoria.

Y ya busca esas décimas.

“ Bueno... sé dónde estaban en Catar, siguiendo a los otros pilotos veía dónde las perdía. Ahora falta encontrarlas, encontrar cómo llegar a eso. Catar es uno de los circuitos que más odio del Mundial, o de los que me cuestan más. Se juntaron varias cosas, pero no hay secreto. Toca trabajar, descubrir y a ver si lo encontramos lo antes posible”.

“Mi ADN sigue siendo el de arriesgar, pero tengo que tirar un poquito de experiencia. Puedes arriesgar cuando tienes la velocidad y sabes que puedes. Ahora me falta el punto de velocidad aún, que no lo he perdido, estoy encontrándolo otra vez a ver si lo puedo tener. A falta de eso, tienes que tirar de otros recursos. Han subido muchos pilotos jóvenes que tienen mucha velocidad, así que debes tirar de la experiencia”.