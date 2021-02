EMPIEZA UNA LUCHA de poderes de mucho calado. La Superliga vuelve a salir en las noticias y revoluciona todos los estamentos del fútbol. El periódico Le Parisien saca a la luz datos de una nueva competición, estaría formada por veinte equipos, quince fundadores y cinco invitados.

Los creadores de este torneo buscan más ingresos y pretenden sustituir a la Champions League. El tema está muy avanzado, ya aparece un acta fundacional, con posible calendario y sistema de competición, pero, sobre todo, se habla de dinero a montones y de su reparto. La idea inicial, planteada en el dosier, es jugar entre semana y seguir participando en las ligas nacionales. Los nombres de los quince integrantes ya son públicos: Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter, Milán, Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund y PSG. Son 6 ingleses, 3 españoles, 3 italianos, 2 alemanes y 1 francés. Están preparando un nuevo campeonato donde se juntarán los históricos para que los más débiles no interfieran en sus ingresos. Más poder para los grandes. Esta competición les asegura unos ingresos mucho más elevados de los que ahora aporta la Champions y lo ligan a su supervivencia. La Superliga daría derecho a los clubes a mostrar partidos al mundo a través de sus plataformas digitales propias (webs, televisiones, redes sociales...). Esto aumentaría más aún dichos ingresos.

Los dirigentes de la Liga de Fútbol, UEFA y FIFA dicen estar en desacuerdo. Se ve difícil parar la puesta en marcha de la Superliga que quieren crear los grandes clubes de Europa.

Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se ha manifestado en contra y no le ve viabilidad. Su organización perdería todo el protagonismo y pasaría a un segundo plano. Esto acaba de empezar y ya vivió los efectos en primera mano. Los dos grandes dieron plantón al presidente de la Liga, quien quería abordar este asunto en el Órgano de Control de los Derechos Audiovisuales de la Liga, sin tener competencias para ello.

Quedan lejos mis reflexiones sobre el tema del PPV y su fracaso. El reparto de los dineros siempre está en disputa. El que más genera más quiere. Nunca hubo conformidad y los acuerdos fueron forzados. El asunto desencadenó inquietud y se inició el germen de un cambio de rumbo de los grandes, aunque se enfrió durante un tiempo, ahora empieza a tomar cuerpo con Real Madrid al frente, que no se cortó ni un pelo a la hora de argumentar la necesidad de su puesta en marcha.

En más de una ocasión hablamos de la solidaridad del fútbol, sin ellos no sobrevivimos los modestos y esto se pone feo para pedir. Hay que pedir al que tiene, porque el que no tiene, nada tiene que dar. Se pelea por una solidaridad de justicia, pero a los grandes cuando les aprietas mucho buscan otras soluciones. El fútbol sin solidaridad no vive. Hablé sobre el tema de una liga europea, que ahora vuelve a estar de actualidad y dejará ríos de tinta. Hay que buscar un equilibrio.

Mientras tanto, aquí, se siguen aplazando partidos para preservar la salud de los deportistas y su entorno.