Más que unas elecciones que deciden hoy si Laporta, Font o Freixa preside el Barça

Barcelona. Dos abogados -Joan Laporta y Toni Freixa- y un empresario, Víctor Font se juegan hoy la posibilidad de convertirse en el 41º presidente de la historia del FC Barcelona, en medio de una pandemia, una tormenta económica y deportiva y con la sombra del escándalo Barçagate en la última semana de la campaña electoral.

Si el Barça es Més que un club, estas serán más que unas elecciones. La entidad azulgrana está regida por una junta gestora, presidida por Carles Tusquets desde octubre de 2020, y que ha dilatado la convocatoria electoral.

Desde aquella declaración de Tusquets de que las elecciones se celebrarían as soon as possible habrán pasado más de cuatro meses, después de que la primera fecha prevista (24 de enero) se tuviera que variar porque así lo aconsejaron las autoridades a causa de la pandemia.

Hay mucho en juego. Serán las primeras elecciones en las que se ha podido votar por correo (lo han hecho 20.633) y con cinco sedes, además del Camp Nou, para evitar la movilidad de los socios

Hay dudas en todos los apartados del club. El Barcelona está ahogado económicamente (730 millones de deuda a corto plazo y un pasivo de 1.173 millones de euros) y necesita reformular su modelo de club. Los socios, por tanto, tienen que acertar en el paso a dar, con tres opciones, que en realidad son dos, porque el perfil de dos de los candidatos (Laporta y Font) es similar y el tercero (Freixa) juega entre el continuismo y el reformismo.

Laporta es el favorito en las encuestas. Ofrece la experiencia de haber sido presidente del club (2003-2010) y alternativas para salir adelante en la encrucijada en la que se encuentra el club azulgrana. Durante la campaña Laporta se ha contenido. Ni excesos verbales ni exabruptos. Dicen que por una vez ha hecho caso a sus asesores.

El proyecto más trabajado seguramente es el de Víctor Font, que lleva siete años esperando el momento. Toni Freixa es un viejo conocido del barcelonismo. Es la segunda vez que se presenta y estuvo en la primera directiva de Sandro Rosell en la que fue el portavoz. F. ÁVILA (EFE)