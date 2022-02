Mbappé llega a tiempo de batir a Courtois y al Madrid

Un partido magistral de Kylian Mbappé encontró el premio en la última jugada del tiempo añadido, marcando el tanto del triunfo del París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes ante un Real Madrid (1-0) que resistió gracias a las paradas del portero belga Thibaut Courtois, que detuvo un penalti al argentino Leo Messi.

La eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones se decidirá el próximo 9 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu tras una primera entrega en la que el PSG encontró el premio a su superioridad en la última jugada del partido, tras 22 remates, ocho a puerta. Hasta entonces Courtois había sido clave en un mano a mano con Mbappé en el primer acto y luciéndose ante un penalti de Messi a los 61 minutos de juego.

El Real Madrid extendió su poca producción ofensiva (un solo gol en sus cuatro últimos partidos), apenas generó peligro, con tres remates y ninguno a portería rival. Carlo Ancelotti perderá para el partido de vuelta a dos jugadores importantes, el francés Ferland Mendy y el brasileño Casemiro, que fueron amonestados estando apercibidos de snción.

El Real Madrid sufrió en la primera parte ante un París Saint-Germain que no supo materializar en goles su abrumador dominio y se estrelló con Thibaut Courtois en la ocasión más clara en botas de Kylian Mbappé.

Apenas tuvo un 36% de posesión el Real Madrid, esperando en su terreno de juego para enganchar sin éxito contragolpes. Defendió con intensidad el equipo de Carlo Ancelotti para llegar al descanso con un empate a cero, sin llegadas a la portería rival y un solo remate en la última acción del primer acto.

La única ocasión clara del encuentro la tuvo Mbappé a los 17 minutos, tras un pase picado de Leo Messi, pero le molestó antes del disparo Dani Carvajal y Courtois evitó el gol con la pierna derecha.

SIN RELACIÓN. El presidente del París Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, aseguró este martes que “casi no tenemos relación” con el Real Madrid. “No lo voy a esconder, no es un secreto, casi no tenemos relación”, afirmó en unas declaraciones a Canal Plus previas al encuentro.

Al Khelaifi, que almorzó con el presidente blanco, Florentino Pérez, en un lujoso restaurante parisino, dijo que no quería volver sobre el pasado, aunque sí lo hizo refiriéndose al proyecto de Superliga, impulsada entre otros por el Real Madrid.

“Tenemos opiniones, mentalidad y objetivos diferentes. Yo creo en un fútbol para todos, para los equipos pequeños, medianos y grandes. Eso es en lo que creo y ellos no piensan lo mismo”, señaló.

Sin embargo, el ejecutivo catarí no habló sobre el intento del Real Madrid de fichar a la estrella francesa de los parisinos, Kylian Mbappé, quien se resiste a renovar con su actual club y podría recalar gratis en el club blanco al final de esta temporada.

Sí alabo la actitud de Mbappé, máximo goleador del PSG, de cara al encuentro contra el que podría ser su próximo equipo: “Kylian es un gran campeón... un ejemplo profesional”, afirmó. Lo dijo antes de que Mbappé realizase un gran encuentro frente al que puede ser su próximo equipo: Courtois evitó el gol del delantero en la primera mitad, pero éste forzó un penalti (derribo de Carvajal, a quien superó toda la noche) en la segunda y, para poner el mejor colofón, anotó el gol del triunfo parisino.

PASEO. En el otro partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el Manchester City que entrena Pep Guardiola no encontró rival en el Sporting de Lisboa, al que derrotó por 0-5 en terreno portugués. De este modo, la eliminatoria queda sentenciada a favor del conjunto inglés y el partido de vuelta ser á un mero trámite. El actual subcampeón no se dejó impresionar en el Jose Alvalade, que se engalanó para tener una gran noche, y sentenció ya en la primera parte del duelo.