Medalla de bronce para Nerea Pampín e o Club Keltoi no Henri Deglane

lucha. A Deportista Nerea Pampín, pertencente ao Club Keltoi de Vila de Cruces e becada no CGTD de Pontevedra, ven de acadar este pasado sábado 21 de xaneiro a única medalla para a selección nacional feminina absoluta, no prestixioso Torneo Internacional Henri Deglane. Nerea Pampín participou na categoría de -65 kg, gañando a súa fase de grupos contra as deportistas nadas en Alemania e Polonia, pasando, polo tanto, coma primeira de grupo. Na loita polas medallas, caeu ante outra representante alemana quedando as portas da final, gañando finalmente a medalla de bronce. Pola súa banda, Lydia Pérez gañou contra Alemania eposteriormente perdeu o segundo cruce contra Brasil. Foi así á fase de repesca, na cal gañou contra Polonia e perdeu a medalla de bronce, de novo contra Alemania. redacción