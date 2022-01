Mejorar el espectáculo y la competitividad

UN DISPARATE Lo de Djokovic tiene difícil explicación si lo analizamos tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista deportivo. El genial tenista serbio se convirtió por méritos propios desde el comienzo de la pandemia del covid-19 en un negacionista, tanto del uso de la mascarilla como, posteriormente, de las vacunas. En eso, así hay que reconocerlo, fue coherente hasta las últimas consecuencias.

Lo que no tiene un pase es que intentase forzar las cosas al punto de presentarse en Australia sin vacunarse y pretendiendo echarle un pulso al gobierno del país austral. Un pulso en el que participaron activamente las autoridades serbias, dispuestas a apoyarlo y consentirle al bueno de Nole que hiciese lo que le diese la gana aunque ello implicase saltarse a la torera las leyes de otro país, y para ello también contó con el notable respaldo de su siempre polémico padre al que no dudó en sumársele su hermano con declaraciones desafiantes poniendo al actual número 1 de la ATP como el nuevo Jesucristo sacrificado en el Gólgota.

Pero, una vez que se toparon con la realidad, que no fue otra que la firmeza del Gobierno australiano dispuesto a no dejarse tomar el pelo, decidieron bajar el tono de sus veladas amenazas porque se dieron cuenta que además del Open de Australia, del que Novak tiene más títulos que ningún otro tenista -nueve-, ahora mismo están en juego una buena parte de sus patrocinadores que seguramente no ven con buenos ojos que su apadrinado sea portada de los medios de comunicación de todo el mundo por su negativa a vacunarse y, sobre todo, por las mentiras con las que se presentó en el país de los canguros.

Y como remate, de mantener su actual negativa a vacunarse, no podrá disputar el Open USA y Roland Garros, corriendo serio peligro su estatus como número uno del tenis mundial, además de que está en cuestión su participación en otros torneos de países a los que no se puede acceder sin el pasaporte covid. Con lo que su pretensión de superar los 20 Grand Slam con los que cuenta, no la podría cumplir.