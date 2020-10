Reenganche a la Liga: el Obra regresa para volver a ganar

Volvió a recordar Moncho Fernández en la previa uno de sus lemas preferidos: “Aquello que no depende de nosotros no nos puede alterar ni preocupar”. Porque después de quince días sin competir, barruntando jugadores y cuerpo técnico el porqué de la primera derrota del curso en Bilbao (99-81) y sin visos de recuperación en uno de sus jugadores diferenciales, Mike Daum, quiere el entrenador compostelano que su equipo enfoque su objetivo únicamente en cómo vencer al Acunsa Gipuzkoa esta tarde (20.45 horas) en un Multiusos Fontes do Sar de nuevo vacío de aficionados.

Recibe el Monbus Obradoiro en la sexta jornada de la Liga Endesa a un recién ascendido al que superó ya en un amistoso de pretemporada (92-86), y el técnico santiagués precisa de nuevo a sus pupilos enganchados a la competición para un choque exigente tanto en lo físico como en lo mental. “Como en casi todos los equipos, las virtudes las suelen representar los jugadores. El Gipuzkoa tienen dos 5 que lo están haciendo muy bien así como gente con experiencia y calidad en el perímetro. Creo que han sabido encontrar un reparto de los roles muy claro, que los jugadores que disputan más minutos los están aprovechando muy bien y además dentro de su plantilla creo que también su entrenador está sabiendo jugar y manejar estructuras muy diferentes en función de lo que le conviene, desde jugar con dos jugadores más pequeños hasta jugar con dos 4 en el juego interior, que casi podrían jugar de 3 como Radoncic y Magarity. Cuando les interesa juegan con jugadores más grandes, con Pere Tomàs en el 3...”, expone Moncho Fernández.

“Como hablamos muchas veces, Gipuzkoa vuelve a ser un equipo muy polivalente, muy bien aprovechado y durante el partido nos vamos a enfrentar a esas distintas estructuras que además le dan diferente repertorio táctico en lo ofensivo y en lo defensivo”, advierte.

Prohibido repetir los errores que rompieron en Miribilla el estado de máxima euforia que dominaba ya entre el obradoirismo. “No estuvimos bien ni técnica ni tácticamente. Tácticamente en lo que se refiere a la ejecución ofensiva y defensiva y técnicamente por ejemplo en acciones como nuestro rebote defensivo, que fue terrible”, asume el entrenador del Monbus que confiesa que hubo ya tiempo para el examen de conciencia, el acto de contrición y está el plantel dispuesto para cumplir la penitencia a costa del conjunto vasco. “Como todas las semanas, al margen de haber jugado o no, lo que hacemos es evaluarnos, valorarnos, intentar mejorar en aquello que hicimos mal, y seguir y persistir en aquellas cosas que hicimos bien, que también las hubo”, añade.

Un inicio irregular. El cuadro que dirige Marcelo Nicola perdió sus dos primeras citas ante el Real Madrid (70-86) y el Burgos (77-90), le tocó descansar en la segunda jornada y tiene aplazado su duelo ante el Barcelona, en el Palau, debido a los positivos por coronavirus que se detectaron en la plantilla azulgrana (como el Obra, lo recuperará este martes). Sin embargo, viene de ganar al Zaragoza (70-67) en un duelo en el que Moncho Fernández aplaudió especialmente el nivel defensivo de los locales, su selección a la hora de elegir “muy bien en qué sitios quería atacar” y su capacidad de controlar el ritmo de juego. “A partir del primer cuarto creo que se jugó a lo que ellos pretendían jugar”, considera.

Porque aunque la plantilla donostiarra es corta en efectivos, cuenta con hombres de calidad y experiencia, a lo que se une como arma su disciplina táctica. Interiores como el sueco William Magarity (10,7 puntos y 3,3 rebotes de media) y una de las sensaciones de la Liga como Echenique (16,3 puntos y 4,7 rebotes) así como la constante amenaza exterior de Johnny Dee (12 puntos y 4 rebotes por partido), líder en la última campaña en la LEB Oro y un escolta capaz de fabricarse sus propias canastas conforman la columna vertebral del GBC.

Gran duelo. Es precisamente el duelo bajo los aros entre Echenique y Birutis el que acaparará gran parte de la atención esta noche, con dos de los jugadores más valorados en el inicio de la Liga pese a su condición de novatos. Con 23 años ambos, el lituano del Obra presenta de momento mejores números (25 minutos, 15,8 puntos, rebotes y 21,3 de valoración) que el colombiano (23 minutos, 16,3 puntos, 4,7 rebotes y 20 créditos de valoración) al que alaba Moncho Fernández: “Lo está haciendo muy bien, es un jugador que tiene un buen juego de espaldas al aro, muy habilidoso en las acciones de bloqueo directo, y también es capaz de abrir el campo, lo que los americanos llaman un stretch five, un pívot que es capaz de tirar de tres y anotar. Si le unes atleticismo, brazos muy largos... lo está haciendo francamente bien e irá a más porque conforme avancen los días conocerá mejor a sus compañeros, la liga...”.

Con fe. “Siempre hemos creído y siempre creemos en nosotros mismos porque nos apoyamos y nos fiamos del trabajo que hacemos cada día”, contesta Nicola cuando se le cuestiona sobre el grado de confianza del Gipuzkoa. El argentino es consciente de que, ante el Obra, toca dar hoy otro paso adelante más: “Son un equipo que juega rápido y con mucha confianza en los tiradores sobre todo corriendo en contraataque y en velocidad”.

“Tendremos que parar las transiciones y los jugadores interiores como Birutis que nos pueden hacer daño. Hay que contrarrestarlos, pararlos y estar muy sólidos en defensa para luego poder controlar también el rebote ofensivo y poder correr con alegría y con confianza en nuestro ataque”, enfatiza el técnico del GBC.