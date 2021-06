Miki hace oficial su adiós al Compostela: “Siempre seré uno de los vuestros”

El fichaje de Miki Villar por la UD Ibiza, y por tanto su adiós a la SD Compostela, ya es oficial. Siguiendo los pasos lógicos, el club de la capital gallega comunicó en la mañana de este miércoles que el extremo de Nigrán no aceptaba la oferta de renovación que tenía sobre la mesa, después el propio jugador se despidió de la afición blanquiazul a través de una carta en sus redes sociales y minutos más tarde la entidad balear anunció su incorporación para las dos próximas campañas. Cumplirá su sueño de debutar en el fútbol profesional, en Segunda.

“Queridas y queridos picheleiros, llegó el momento de despedirme de vosotros”, comienza Miki Villar su misiva. “El 5 de julio de 2018 llegué a Santiago como un niño que lo había pasado muy mal en el fútbol. Hoy, 3 años después, solo puedo decir que fichar en el Compos ha sido la mejor decisión de mi carrera deportiva. No solo me volví a ilusionar y ser feliz jugando al fútbol, sino que crecí muchísimo tanto como futbolista como persona”, prosigue. El atacante asegura que se lleva “muchas cosas en la mochila” que permanecerán durante “toda la vida”, como la convivencia con compañeros que pasaron a ser amigos, la eliminación en el play-off de ascenso ante el Alavés que fue un impulso más para subir un año después en Balaídos o “el día a día en el vestuario y cada partido en el templo, San Lázaro”.

Miki escribe un “GRACIAS” con mayúsculas con numerosos destinatarios: la directiva, la afición, Edi, David, Yago, Rodri, Álex, Brais, “compañeros y amigos” en general, “al coche de Vigo”... “Y un gracias especial a Casti y al doctor Marque. Sé que mucha de la culpa de estar 3 temporadas en Santiago fue del doc, mi principal valedor, y de Casti, el alma del Compos y una grandísima persona”, apunta el de Nigrán.

El ya exblanquiazul termina su mensaje con un emotivo final. “Desde el primer día sentí que estaba en un sitio diferente. Estaré siempre en deuda con el Compos y con Santiago. Hoy me despido como jugador, pero seré siempre uno de los vuestros. Hasta pronto”, concluye.