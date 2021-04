Miku: “La motivación debe ser la misma ante el Numancia o en un campo de piedras”

El jugador Miku Fedor, delantero del Deportivo, aseguró este jueves que ante el Numancia, que tiene “mayor nombre” y visitará el domingo el estadio de Riazor, la “motivación” debe ser la misma que con el resto de los equipos de la categoría de bronce, independientemente del nombre que tengan.

“La motivación es individual, de nosotros, por nosotros, por nuestro escudo, por nuestro club, por lo que representa. No creo que por jugar con el Numancia vaya motivado y que el Langreo y jugar en un campo que no lo conocemos no me motive. Yo juego con la misma intensidad, aquí o con mis hijas, por el espíritu competitivo que tengo”, dijo el jugador blanquiazul.

En una conferencia de prensa telemática, Miku, de nacionalidad venezolana, explicó que “sería un error caer” en una diferente motivación en función del rival.

“Obviamente, el Numancia tiene mayor nombre, pero la motivación, por lo que representa nuestro club, tiene que ser la misma aquí o en un campo de piedras, donde juguemos”, sostuvo Miku.

El delantero abogó por mantener una “regularidad mental” para no decaer con derrotas como la del pasado domingo en el partido ante el Langreo (1-0).

“A nivel personal, llevo mucho tiempo trabajando la mente, es nuestro músculo más fuerte; si en la mente trazas un objetivo, el cuerpo va hacia él. Centrarte y mantenerte enfocado en lo que te puede conducir hacia el éxito, practicar la resiliencia, es muy importante. Tal y como está el mundo, estar vivos y sanos es suficiente motivación para afrontar cada día”, añadió.

El futbolista dijo que, aunque “parezca un tipo frío”, tiene “fuego competitivo por dentro”.

Del Numancia, apuntó que es “un rival a tener en cuenta, con jugadores en su mayoría de Segunda A, pero no mejor” que el propio Deportivo.

Además, lamentó la ocasión de gol que no pudo transformar el pasado fin de semana ante el Langreo con 0-0 en el marcador en un balón que recibió de Eneko Bóveda y que, tras regatear al defensa, mandó a unos centímetros del poste.

“Hasta yo pensaba que había entrado”, confesó el jugador, quien consideró que ese tanto habría dado los tres puntos al Deportivo en el Nuevo Ganzábal. EFE