Miñambres, contento con el ‘botín’ del Celta al cierre del mercado

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, asume que el rendimiento del equipo dirigido por Eduardo Coudet será el que diga si han configurado una plantilla más competitiva que el curso pasado. “Estamos contentos con el mercado, más o menos la ruta que había marcada se consiguió. Si hubiéramos dispuesto de más posibilidades económicas quizás hubiéramos tratado de completar alguna posición que quedaba por ahí, pero en líneas generales era como habíamos pensado”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.

El Celta cerró el mercado de fichajes con nueve salidas -Iván Villar, Jorge Sáenz, Costas, Juncá, Aarón Martín, Emre Mor, Vadillo, Jozabed y Juan Hernández- y cinco llegadas -Matías Dituro, Murillo, Javi Galán, Cervi y Galhardo-. “Empezamos en una situación de riesgo con la compra de dos jugadores, pero eran futbolistas muy importantes -Javi Galán y Cervi-. Luego el acuerdo con CVC nos ayudó, como al resto de equipos”, puntualizó.

Reveló que las ofertas que llegaron de clubes de la Premier League por el internacional turco Okay Yokuslu fueron “insuficientes” porque “eran cesiones con opciones de compra”, aunque no descartó que el mediocentro pueda salir esta semana a algún club de ligas que todavía no han cerrado sus mercados.

Agradeció además al colombiano Jeison Murillo el “esfuerzo” que realizó para regresar como cedido al Celta e insistió en que el reto del equipo es repetir el buen rendimiento ofrecido el curso pasado desde la llegada de Coudet. “LaLiga nos demuestra cada partido que lo que hiciste no sirve de nada. El camino que hicimos la pasada temporada lo tenemos que volver a recorrer en esta. Si queremos estar donde esta plantilla demostró que puede estar tiene que hacer el mismo esfuerzo que el año pasado porque no es fácil enlazar tantas victorias seguidas”, comentó.

Rafinha, imposible. Miñambres confirmó que al club gallego no han llegado “ofertas formales” ni por el internacional peruano Renato Tapia ni por el central mexicano Néstor Araujo. “Es un mercado en el que mucha gente pregunta, te habla sobre jugadores para tratar de tener varias opciones, pero ofertas formales no han llegado ni por Tapia ni por Araujo”, explicó el máximo responsable del área deportiva.

Tapia llegó el pasado verano a Vigo como agente libre tras desvincularse del Feyenoord, y pronto se convirtió en una pieza indiscutible en el once celeste, tanto para Óscar García Junyent como después para Eduardo Coudet.

En su comparecencia Miñambres confesó que le “hubiera encantado” firmar al brasileño Rafinha Alcántara (PSG) pero su alto salario hizo “imposible” su regreso a Balaídos, en donde ya jugó en dos etapas anteriores.

El director deportivo del Celta no escondió el interés por el delantero colombiano Radamel Falcao, “no sólo en este mercado, también en el último invernal pero no teníamos plazas libres de extracomunitario”. Y eludió confirmar la llegada del internacional mexicano Orbelin Pineda (Cruz Azul) en el mercado invernal. “Es un jugador apetecible, lo estamos siguiendo y su seleccionador es amigo”, apostilló.

TRabajo. Murillo ya completó este jueves su primer entrenamiento en una jornada en la que no participaron los futbolistas que viajaron con sus respectivas selecciones: Brais Méndez (España), Renato Tapia (Perú), Néstor Araujo (México), Aidoo (Ghana) y Okay Yokuslu (Turquía). El defensa central se ejercitó al margen del grupo en su primera sesión.