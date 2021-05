Moncho aparca la “rumorología” sobre su futuro en el Obradoiro

“Lo que me preocupa es el partido del Barcelona”. Es la respuesta, tajante, de Moncho Fernández cuando este martes fue cuestionado en rueda de prensa sobre las informaciones que lo sitúan fuera del Monbus Obradoiro a final de temporada. Fiel a su filosofía, el entrenador de Pontepedriña opta por el cortoplacismo y aparca su futuro al menos hasta bajar el telón de la actual Liga Endesa.

Encestando publicó el lunes que, “salvo giro en los acontecimientos”, el ciclo de Moncho Fernández en el Obra tendrá su punto final una vez concluya la campaña 2020/21, en una información que ya abre la puerta a que no se produzca su adiós. El santiagués termina contrato en junio y en los últimos años nunca había llegado a mayo sin tener asegurado su asiento en el banquillo de Sar para la siguiente temporada, pero como ya había dejado entrever en una entrevista a EL CORREO a mediados de febrero, será después de la jornada 38 cuando a ambas partes les toque reflexionar sobre el futuro.

Así lo deslizó el propio Moncho en la sala de prensa en la que ha comparecido durante los últimos once años. Cuestionado sobre si su primera opción es extender su vínculo con el Obradoiro, evitó ser categórico. “Las preguntas y las respuestas no son tan sencillas. Cuando llegue el momento haremos el tipo de reflexiones que sean necesarias, pero ahora no es el momento. Es el momento de pensar en el Barça”, insistió.

“En esta época del año siempre aparecen rumorologías y habladurías, y respecto a mi futuro lo que tengo que decir es que el jueves jugamos un partido muy importante, que tenemos mucha tarea todavía por delante, que tenemos que finalizar nuestro trabajo y la primera oportunidad la vamos a tener este jueves”, subrayó. El Monbus Obradoiro visita el jueves al Barça en el Palau Blaugrana (21.00 horas) sabiendo que un triunfo sellaría matemáticamente la permanencia del club compostelano en la Liga Endesa. Eso sí, Moncho incidió en que aun lográndolo restarían objetivos para seguir compitiendo en las tres jornadas que vendrían a continuación.

SIN DESGASTE. Lo que sí dejó claro Moncho Fernández en su comparecencia es que no hay desgaste en la relación club-entrenador, que se enmarca en la normalidad de los últimos once años. “Con el club tenemos una relación fluidísima y tenemos conversaciones no voy a decir a diario, pero sí muy fluidas. Las conversaciones entre el club y el cuerpo técnico siguen siendo igual que han sido siempre”, comentó.

Al Obra se le presenta un panorama complicado pues si el pasado ejercicio 2019/20 se cerró con casi 400.000 euros de pérdidas, la ausencia de público en el actual dejará otro agujero que será necesario tapar. Una vez concluya la temporada será tiempo de evaluar daños, de hacer cuentas y de reflexionar sobre si se abre un nuevo proyecto en el club santiagués.