Moncho Fernández califica de “auténtico despropósito” los diez minutos finales del encuentro

Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, reconoció en rueda de prensa el mal final de su equipo en la derrota frente al Lenovo Tenerife (71-97). Calificó como “despropósito” el último cuarto, donde el plantel local acabó bajando los brazos ante un rival superior.

“Visto el resultado final, parece que el Lenovo Tenerife nos ha pasado por encima y creo que así ha sido... en los últimos diez minutos”, inició su valoración el santiagués. Moncho argumentó que el Obra estuvo bien tanto en ataque como en defensa en los dos primeros periodos, “quizás con la laguna del rebote”, y en el tercero lo que faltó fue acierto. “El último cuarto, no sé si porque aún no tenemos la forma, el cansancio o las decisiones tácticas como por ejemplo hacer la zona, es un auténtico despropósito”, justificó, aunque también aplaudió el “recital ofensivo” del cuadro visitante.

“Nos podemos agarrar a todas las excusas, que las tenemos, pero no es óbice para que bajemos las caras, no nos levantemos y no sigamos peleando. Seguramente habríamos perdido por 15 o 16 puntos, pero no podemos abandonar”, insistió el técnico del Obra, quien admitió que el grupo necesita “encontrar más fortaleza mental” para superar parciales adversos.

OZMIZRAK. Moncho Fernández confirmó que Antonis Koniaris ha pedido marcharse y fue cuestionado sobre el estreno de Kartal Ozmizrak. “Lleva un año sin jugar al baloncesto. Los procesos necesitan tiempo pero ha hecho cosas buenas, otras no tanto, pero la competición es inimitable en el entrenamiento. Su conocimiento del juego, su inteligencia y su personalidad nos van a ayudar mucho de aquí a final de temporada”, subrayó el entrenador del Obra.

El propio Ozmizrak celebró su regreso al parqué aunque lamentó el resultado. “Mis sensaciones fueron muy buenas porque no he podido jugar al baloncesto durante mucho tiempo. Es una gran sensación estar en la pista otra vez pero no pudimos ganar, así que no puedo estar muy contento”, afirmó el base turco en la valoración posterior al encuentro. Reconoció que la defensa de la segunda mitad fue peor que la de la primera y eso condenó al Obradoiro.