Moncho Fernández: “Fuenlabrada tiene jugadores con mucha calidad”

El Monbus Obradoiro disputa este viernes, a las 18.30 horas, en la pista del Carplus Fuenlabrada (Movistar Deportes – Dial 59) su último partido del 2022.

En las horas previas al encuentro, el técnico obradoirista destacó el potencial del conjunto fuenlabreño, pese a que es 16º en la clasificación, con un balance de tres victorias y nueve derrotas. “Cuenta con jugadores contrastados con mucha calidad, junto a jugadores que vienen de otras competiciones y debutan en la Liga, pero que siempre tienen calidad. Y a éstos se suman los jóvenes que van creciendo al amparo de los veteranos y que acaban teniendo un papel muy importante. En cuanto a estructura, no es muy diferente a la confección de otros equipos de Fuenlabrada”, subrayó Moncho Fernández, antes de poner el foco en el base serbio Jovan Novak. “Llegó el año pasado y empezó poco a poco participando en los minutos en juego, y ahora mismo está a un nivel excepcional, siendo el mejor asistente de la Liga”, incidió.

Sobre las características de juego del Carplus Fuenlabradao, Moncho Fernández destacó que “es un equipo que va a correr siempre que pueda”. “Cuando juegan en casa aumentan su nivel de ritmo. Es el equipo que tira más de dos de la Liga y esto no solo es por el juego interior. Son jugadores de 1x1, de ir hasta el final, contraataques... Otro aspecto en el que destacan es que, en lo que se refiere a las segundas opciones en el rebote ofensivo, son el mejor equipo de la Liga a la hora de transformar estas acciones en puntos. Todo esto hace que el tiro de dos tenga un peso muy importante en su juego ofensivo”, analizó el técnico santiagués.

Asimismo, también se refirió al Fuenlabrada como un equipo “siempre muy aguerrido en el apartado defensivo”. “Combinan muchas situaciones tácticas diferentes, no solo defensa individual, si- no también zona 1-3-1, zona 2-3, presionar... Es un conjunto que te complica no solo desde la calidad individual, lo hacen también desde la táctica colectiva”, señaló.

PARTE MÉDICO. En cuanto al parte médico, desde el club santiagués comunicaron que el alero estadounidense David Walker se está sometiendo a un nuevo tratamiento para tratar de reducir los problemas en la fascia plantar, con lo cual todavía no trabaja al 100 % con el equipo. Mientras, el escolta francés Marcus Paige y el ala-pívot croata Dragan Bender son baja en el Obradoiro.