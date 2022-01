Moncho Fernández: “Llenamos el vaso con la defensa y los fallos ofensivos fueron la última gota”

Fue claro el análisis de Moncho Fernández. El entrenador del Monbus Obradoiro justificó la derrota de su equipo frente al Surne Bilbao en Sar (91-96) por un factor presente a lo largo de todo el encuentro, la mala defensa, y por otro que apareció en el momento decisivo, la falta de puntería en ataque.

“Si viéramos la derrota como un vaso de agua, yo creo que la hemos llenado durante todo el encuentro con nuestra defensa. Creo que ha sido muy mala, con muchos errores de uno contra uno en los dos primeros cuartos y con muchos errores tácticos en el tercero y el cuarto”, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Y apostilló: “Pese a ello, nuestro acierto ofensivo y nuestro rebote de ataque nos han permitido estar en el partido e incluso ponernos por delante. Y cuando lo hicimos la gota que colmó el vaso fue la contraria: nuestros errores ofensivos. Hemos fallado un tiro libre, una bandeja, hemos tenido dos pérdidas y un triple solo que podían haber significado avanzar o ponernos más por delante”. “De todas formas, aunque se nos quede en la retina esa gota ofensiva final, creo que el gran problema y con el que lo hemos llenado ha sido nuestra defensa, que ha sido muy mala todo el partido”, resumió Moncho Fernández.

Preguntado por si la inactividad después de casi un mes sin competir había sido un lastre, el santiagués considera que no. “No sé si se debe a la inactividad. Creo que no porque nuestro mejor momento defensivo coincide con el último cuarto, cuando en teoría deberíamos estar más cansados”, opinó, aunque después añadió: “Seguro que no existe una sola respuesta pero hay dos acciones de ventaja a un metro de la pintura, un tiro libre, un triple con los pies mirando al aro... Y luego la última acción con la pérdida. No sé cuál es el motivo pero seguro que se juntan muchos factores”.

El técnico del Obra recordó de nuevo que en esta ocasión la incidencia de la covid ha sido mucho menor, con casos leves o asintomáticos, y el equipo ha continuado entrenando con grupos de diez jugadores “salvo un par de días”. “Quizás Álvaro (Muñoz) y Albert (Oliver) estaban más tocados pero creo que el resto estábamos bien. Albert no ha jugado y Álvaro, cuatro minutos”, apuntó.

Respecto al último ataque que terminó con una pérdida de Birutis, comentó: “Braydon (Hobbs) tenía un tiro de dos pero lógicamente nos hacía falta un triple. Si se hubiera echado atrás a lo mejor hubiera tirado de tres. Preparamos una situación para tirar de tres e incluso cuando se cierran sobre Birutis, si le llega el balón a Henry (Ellenson) hubiera tirado solo”.

MUMBRÚ. Por su parte, Álex Mumbrú, técnico del Bilbao, reconoció que su victoria es “importante” pero rechazó calibrar sus opciones de jugar la Copa del Rey: “Hay que ser realistas, sabemos de dónde venimos”, zanjó.