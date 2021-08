Moncho Fernández: “Tenemos una plantilla, ahora nuestro objetivo es construir un equipo”

··· Aunque el Obradoiro contó con el apoyo de su afición en el último partido como local de la campaña 2020/21, el principal deseo del equipo es que ver las gradas con público sea la norma en la temporada que está a punto de arrancar. Así lo expresa su entrenador, Moncho Fernández. “Sen dúbida, o público é a nosa razón de ser e temos a sensación de que xogamos un ano de incógnito. Tivemos a fortuna de ter unha parte da nosa xente no noso último partido na casa, pero para nós é unha ilusión e un desexo que as cousas vaian ben para que o noso público poida estar aquí. Non só para que nos apoien como fan sempre, senón porque será indicativo de que dende un punto de vista social imos saíndo deste túnel que significa a pandemia”, afirmó el santiagués ante los medios de comunicación después de la primera sesión de entrenamiento en la pista central de Sar.