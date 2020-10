Moncho insta a “adaptarse” ante un tramo del calendario frenético

Si la vida actualmente está marcada por la covid-19, el deporte no puede ser ajeno. Por eso el calendario de la Liga Endesa muta casi cada semana y el Monbus Obradoiro ya lo sufre, pues mañana volverá a la competición tras dos semanas sin jugar recibiendo el Gipuzkoa en Sar (20.45), en el primero de cinco encuentros en apenas quince días. Moncho Fernández, técnico obradoirista, insta a adaptarse a pesar de que le gustaría contar con más descanso “entre partidos y entre viajes”.

“Estamos viviendo un momento de circunstancias muy especiales, y esto consiste en adaptarnos y reformular. Es algo que tenemos que hacer cada día. Ahora toca descansar y competir, es lo que tenemos durante quince días, pero seguro que sabremos adaptarnos y reformularnos”, insistió Moncho en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Gipuzkoa.

Para ese choque se mantiene como duda Mike Daum. El ala-pívot estadounidense se lesionó en el último encuentro, el pasado 3 de octubre en Bilbao, y aunque las pruebas determinaron un esguince de tobillo leve que no le impediría medirse con el GBC, su recuperación ha ido más lenta al sufrir una inflamación importante. “Mike está alcanzando la parte final de su recuperación, pero todavía no ha podido entrenar con el colectivo”, detalló Moncho, que apeló a estas últimas horas para conocer la disponibilidad del norteamericano. “Si el partido fuese esta noche, no jugaría”, admitió el santiagués ayer al mediodía. La incógnita se mantendrá hasta el mismo sábado.

Tras la dura derrota en Bilbao (99-81), la primera del Obra esta temporada tras haberse impuesto en sus tres compromisos iniciales de la Liga Endesa, habrá que comprobar la reacción frente al GBC. Han sido dos semanas sin competir, algo que tiene su lado positivo aunque Moncho Fernández admite que habría preferido jugar el pasado fin de semana, como estaba previsto antes de que se aplazase su visita al Real Madrid (será el próximo martes a las 21.15 horas). “Se dieron estas circunstancias e intentamos buscar la parte positiva, que fue trabajar más, buscar otro tipo de trabajo no tan enfocado a la competición, sino a otro tipo de mejoras. Nos ha servido porque ahora mismo, al inicio, cada hora de entrenamiento que suman los jugadores es oro”, resumió.

POLIVALENCIA. Monbus Obradoiro y Gipuzkoa se enfrentaron ya el 4 de septiembre, en una primera cita de pretemporada que se resolvió a favor del plantel santiagués tras una prórroga (92-86). Con todo, asume el técnico de Pontepedriña que apenas sirve de referencia pues al GBC le faltaban jugadores muy importantes (Jaime Echenique, Johnny Dee y Brandone Francis) y desde entonces ha podido evolucionar.

Por eso el Obra no se fía en absoluto de un GBC polivalente que estrenó su cuenta de triunfos el pasado sábado ante el Zaragoza. “Han sabido encontrar un reparto de los roles muy claro, que los jugadores con más minutos están aprovechando muy bien, y además su entrenador está sabiendo manejar estructuras muy diferentes en función de lo que le conviene”, describió Moncho.