Moncho, sobre Koniaris: “No quiso competir al aumentar la competencia”

El domingo Antonis Koniaris ya no se pasó por Sar para el encuentro entre el Monbus Obradoiro y el Lenovo Tenerife y el lunes el club hizo oficial su salida, a la que se refirió Moncho Fernández durante la rueda de prensa de ayer en Sar.

“Hay una premisa que siempre hemos mantenido en el club, que es que si alguien no quiere estar no lo puedes retener contra su voluntad”, comentó el Alquimista, que aclaró: “En la semana en que volvía Kartal y Rafa recibía el alta, el nivel de competencia aumentó y Antonis decidió no competir. Creo que ha habido un problema de expectativas de rol, me imagino que debía pensar que tenía que jugar 35 minutos por partido y hacer 20 tiros. Nosotros entendíamos que su rol tenía que ser otro, que tenía que ganárselo y pelearlo como los demás”. El técnico incidió en que el adiós fue amistoso, y que el club ayudó al base griego en todo momento.

“Los que estamos somos de sobra y queremos luchar por los objetivos del club”, finalizó Moncho, que se queda con cuatro bases: Pepe Pozas, Albert Oliver, Rafa García y Kartal Ozmizrak.