Montse puede con todo: la mejor de España y oposición

La historia ya es conocida, se puede pecar de reiteración. Pero es que la santiaguesa no deja de sorprender. Ayer, un día después de colgarse en Madrid su tercer oro en un Campeonato de España de lucha sambo, y dos semanas después de haber ganado también, en Benidorm, el Nacional de grappling (agarre, con maillot) y grappling gi (jiu-jitsu, en el suelo con kimono), Montse ya estaba estudiando su exigente oposición: prepara Abogacía del Estado. “El sábado es mi día libre, y además al ser en Madrid, no me trastocó los planes”, dice con calma.

No fue lo mismo hace quince días en Alicante, a donde viajó y tuvo que superar seis duros combates en una disciplina que le encanta... como el judo, que también tendrá su Campeonato de España en el mes de diciembre; a él no llegará Montse Pardo en las mejores condiciones, que sus títulos además han llegado con un codo lesionado (desplazamiento del nervio cubital), “se me duerme la mano”, del que deberá operarse de forma inminente... tras ir al Europeo de lucha sambo. Puede con todo, ejemplar la compostelana.

El sábado, en Madrid, las peleas de sambo no fueron tantas. Montse quedó exenta de la primera ronda, privilegio por ser la vigente campeona. Con dos combates más “que me costó bastante ganarlos, porque estaba resfriada, débil” logró su tercer título. Ya apunta al Europeo de la modalidad, que se celebrará este mes de mayo, del 26 al 29, en Chipre.

Después se operará del codo, posiblemente en junio “para así poder llegar al Campeonato de España, serían cinco meses de baja”. Pero la operación será entonces “si no saco medalla en el Europeo, porque entonces tendré que ir al Mundial”, ríe. “Pero el podio en Chipre estará difícil, que el nivel del Europeo es casi mayor que el de un Mundial, con todos los luchadores del este; en la URSS era el deporte nacional. Estará difícil, pero lo intentaré”.

Por preparación no quedará. Aunque el frenesí, la apretada vida de Montse se resume así: todos los días estudia desde las ocho de la mañana hasta las seis y media de la tarde; y después entrena (con mascarilla, que por suerte no se debe llevar en la competición), lunes, martes, jueves y viernes “de 18.50 a 21.15”; y miércoles, sábados y domingos “hago pesas, dos horas”. El sábado, queda dicho, jornada de relax el resto del día.

Difícil de llevar, posible para Montse Pardo. Mientras acumula títulos nacionales en diversas especialidades, progresa en la oposición.