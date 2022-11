Morata, Llorente y Guillamón no pudieron entrenar con el grupo

Álvaro Morata y Marcos Llorente se van de la concentración de dos días de la selección española en la Ciudad del Fútbol sin poder entrenar con sus compañeros, tras repetir ausencia en la sesión del martes por leves molestias, en una mañana que dejó la ausencia en el grupo de Hugo Guillamón y el regreso de César Azpilicueta.

La selección española completó su segundo y último entrenamiento en territorio español con 23 de los 26 jugadores a las órdenes del seleccionador Luis Enrique Martínez, antes de emprender viaje a Jordania. La expedición volará durante la tarde de este martes para disputar el jueves en Amán su único encuentro amistoso de preparación antes de su estreno el Mundial de Qatar.

Luis Enrique dirigió una sesión en la que ya todos sus jugadores trabajaron al mismo ritmo, con Aymeric Laporte, Koke Resurrección, Carlos Soler, Rodri Hernández y Nico Williams completando con normalidad el entrenamiento. El regreso fue el de César Azpilicueta, que se ejercitó en el gimnasio en el primer día de concentración, y pudo completar con normalidad un entrenamiento del que la Federación publicó un gol marcado por el defensa español del Chelsea.

Siguen sin poder ejercitarse con el grupo Morata y Marcos Llorente, mientras que Guillamón, que había ofrecido rueda de prensa a primera hora, no trabajó con el resto de internacionales.

El entrenamiento, a puerta cerrada, fue el último en la Ciudad del Fútbol donde la selección ha pasado apenas 26 horas. Los partidos en espacios reducidos dejaron goles de los jugadores entre los que la Federación resaltó uno de tacón de Ansu Fati, que va recuperando confianza en su regreso a la selección española para la disputa del Mundial.

Tras la comida, la selección española abandonará Las Rozas para dirigirse en el autobús oficial hasta Barajas y volar en chárter desde las 15:00 horas rumbo a Jordania.

Koke. Una pequeña lesión en un mal momento, a semanas de que el seleccionador español Luis Enrique Martínez diera la lista de elegidos para disputar el Mundial de Qatar, provocó que a Koke Resurrección, un fijo para el asturiano, se le pasaran “muchísimas cosas por la cabeza” antes de hacer un plan de recuperación con hasta tres sesiones de entrenamiento por día para llegar bien.

“Me pasaron muchísimas cosas por la cabeza”, confesó el capitán del Atlético de Madrid al recordar el momento en el que cayó lesionado. “Lo primero de todo que fuese lo menor posible para ayudar a mi equipo, que es lo principal, y después la selección”.

“Contaba los días para la lista del Mundial. Al final fue una pequeña lesión, hice una preparación muy buena con dobles y triples sesiones al día para llegar a tiempo y estar a disposición del entrenador. Por suerte fui convocado y estoy aquí”, añadió con felicidad por jugar su tercer Mundial con la selección española.

Esa experiencia del pasado, le permite a Koke asumir un rol en el grupo, el de los jugadores con mayor experiencia, que es clave en una selección joven. Asume su papel de ayudar a jóvenes perlas de la selección con consejos en momentos que sabe que llegarán, en una competición como una Copa del Mundo.

Guillamón. Hugo Guillamón explicó la razón por la que eligió, entre las pocas opciones que le quedaban, su elección del 15 para el Mundial de Qatar, con el que hizo historia Sergio Ramos, un jugador con el que creció fijándose en su juego.

“Es un dorsal que me gusta, que llevé mi primer año en el Valencia y por supuesto Sergio es un referente, es una leyenda para todos. He crecido viéndolo jugar, siempre fijándome en él, intentando hacer lo que él hacía. Quedaban pocos números, era de los dos últimos en elegir y opté por el 15”, explicó el valencianista, penúltimo jugador que llega a la selección española de los convocados por Luis Enrique para el Mundial.

Estudiante de una carrera, ingenieria biomédica, Hugo Guillamón trató con naturalidad la forma en la que compagina los estudios con el fútbol en la elite. Durante el Mundial, lo dejará aparcado.

“La carrera la he llevado de forma natural, mi familia siempre me ha dicho que siga estudiando y lo he llevado al día. Ahora mismo lo importante es jugar un Mundial, ya llegará lo otro. Lo compagino de forma natural estudios y fútbol y en este momento estoy centrado en el Mundial”, afirmó.

“Ahora se lleva más por internet y es más fácil porque no hay que cargar con tantas cosas en los viajes. Si hay tiempo y todo va bien algo intentaré hacer, pero un Mundial no es una cita como para pensar en muchas más cosas”, añadió.