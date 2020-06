MotoGP calienta motores

SI ALGO ha demostrado esta pandemia es que en el mundo del deporte aún hay clases. No es lo mismo el fútbol que el atletismo, como no es lo mismo el deporte masculino que el femenino. Que se lo digan, si no, a las jugadoras de la Primera Iberdrola que han visto como desde la Federación Española no se cortaron un pelo a la hora de dar por concluida la competición mientras que sus homólogos, los chicos, aunque a base de aguantar carros y carretas, volvieron a los entrenamientos y este fin de semana ya tenemos partidos oficiales que se prolongarán hasta finales de julio. Y es que el dinero lo puede todo.

Así nos encontramos con que el próximo mes los aficionados al mundo del motor están de enhorabuena pues los coches y las motos volverán a rugir. La Fórmula 1 echará a andar el primer fin de semana de julio con el Gran Premio de Austria y con un calendario en precario, pues ahora mismo solo están confirmadas unas cuantas carreras, aunque la intención de los organizadores es disputar todas las que sean posibles aunque ya se sabe, desde hace tiempo, que los grandes premios de Australia, Países Bajos, Mónaco y Francia se han cancelado.

Aquí, ahora mismo, lo que preocupa a los aficionados españoles es el futuro de Carlos Sáinz, que hasta el próximo año no aterrizará en Ferrari y, sobre todo, conocer si Fernando Alonso volverá a ponerse a los mandos de un Renault. Mientras se deshoja esa margarita, todo hace indicar que los Mercedes volverán a dominar con suficiencia por lo que, eso sí, con un calendario reducido por las circunstancias ya conocidas, mucho nos tememos que las carreras volverán a ser tan aburridas como en estas últimas temporadas.

Donde la cosa esperemos que se presente más interesante es en el mundo de las dos ruedas. MotoGP se pondrá en marcha el 17 y 18 de julio en Jerez, con la disputa del Gran Premio de España, circuito que una semana más tarde también albergará el Gran Premio de Andalucía y tiene varias pruebas anunciadas en nuestro país para intentar apurar el calendario todo lo posible, aunque ahora mismo se desconozca si las carreras previstas fuera de Europa podrán celebrarse.

Es mucho el dinero que está en juego como para poder adelantar acontecimientos a tres meses vista, entre otras cosas, porque la incidencia de la pandemia no es la misma en todos los países por lo que desde la organización prefieren ser precavidos.

Pero al margen la competición pura y dura, lo que está llamando la atención en el mundo del motociclismo son las idas y venidas de pilotos que anunciaron no hace mucho su retirada y ahora parece que se lo han pensado mejor. Es el caso del mallorquín Jorge Lorenzo que dejó Honda, cansado de pelearse con una moto a la que nunca consiguió sacar todo su rendimiento y ahora se deja querer por Ducati de cara al 2021. La firma italiana no tiene seguro el poder contar para el próximo año con Dovizioso y tras fracasar en su intento de hacerse con Marc Márquez, fue a por Rins, Viñales y Quartararo, lo que tampoco logró, por lo que nadie descarta el retorno de Lorenzo a una firma con lo que estuvo dos años con resultados irregulares y que provocó su marcha a Honda.

También se especula con la vuelta de Dani Pedrosa a los mandos de una KTM. Sin embargo, si algo ha llamado la atención es el rumor de que la firma japonesa de la que Marc Márquez es su gran abanderado se está planteando, para 2021, el contratar al también español Pol Espargaró en detrimento de Alex Márquez, que llegó esta temporada a la marca con sede en Tokio y que, por razones obvias, aún no ha podido debutar.

Hay quien habla de una total falta de respeto por parte de los dirigentes del equipo al menor de los Márquez. Por mucho que en su momento se cuestionase su fichaje por su relación familiar con Marc, no debemos olvidar, como bien dijo el propio Valentino Rossi, que Alex ha sido campeón del mundo en las categorías inferiores y se ganó a pulso un puesto en el equipo. Cuestión distinta es que una vez comience el campeonato, no dé la talla pero, de momento, nadie puede poner en cuestión su calidad.

Por otra parte, Espargaró tiene contrato con KTM, casa con la que lleva desde 2016, y ha conseguido evolucionar la moto hasta llevarla a estar peleando con los de delante. En la fábrica austríaca están satisfechos con su trabajo y su intención en ofrecerle la renovación, aunque de llegarle una propuesta de Honda, lógicamente es algo que se replantearía y, curiosamente, aterrizaría en un equipo a cuyo frente está un hombre al que conoce sobradamente, pues desde sus años juveniles, era frecuente ver ‘pelear’ en las categorías inferiores a Pol con Alex. El tiempo nos sacará de dudas.