Muchas incógnitas en el ataque del Compos ante un complicado Ourense

La SD Compostela realiza esta mañana su última sesión de entrenamiento antes medirse al Ourense CF, este domingo a las 19.00 horas en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Y precisamente con vistas a este partido, Fabiano Soares dio ayer una rueda de prensa en la que lamentó comunicar varios problemas físicos de sus jugadores.

“Jordan entrenó toda la semana, pero todavía tendremos que decidir el sábado. Allyson y Darío también tienen molestias y decidiremos en el último entrenamiento si están para jugar o no. Los tres son duda”, señaló Fabiano, que ya contaba con la baja asegurada de Pablo Antas. Sin embargo, no todo son malas noticias, y es que el último fichaje, Jaime Santos, podría entrar en la convocatoria e incluso debutar: “Está entrenando bien, logicamente está algo más bajo de forma que el resto, pero está mejorando y me está gustando. Ya merece ir convocado y tener minutos si es necesario. Él está haciendo todo lo posible para entrar en el ritmo competitivo de sus compañeros”, declaró el míster.

A las dudas por el estado de varios jugadores se suman las que provocan los últimos resultados, especialmente la reciente derrota en Burgos contra el colista. Aunque fue un resultado que dolió, el técnico de la esedé trató de ver el lado bueno: “Si miras los problemas que tuvimos para improvisar en ciertas posiciones, es positivo. Empataste dos veces y tuvimos seis ocasiones de gol, aunque no metimos ni una. Tirando de experimentos, llega un momento de la temporada en el que el balón no está entrando, pero en los entrenamientos y demás todo está yendo bien. Es una mala racha, y esperamos cortarla el domingo”.

VALORACIÓN DEL MERCADO INVERNAL. Una vez finalizado el mes de enero, el Compos ya conoce con que jugadores afrontará lo que queda de temporada, y la única cara nueva que se ha incorporado durante el mercado invernal es la de Jaime Santos. Fabiano valoró así los movimientos del club: “Tuvimos una reunión en la que me prometieron refuerzos, y fuese porque no los encontraron o porque consideraron que no iban a aportar, no llegaron más. Se buscó a Jaime y está aportando, que es lo importante. Toca centrarse en lo que tenemos aquí, que estén todos sanos para que yo decida sobre el once, y sumar los puntos necesarios para estar arriba”.

Con todo, el míster viene utilizando tan solo a 14 o 15 de sus efectivos, y la falta de rotación en ocasiones termina agotando a algunos jugadores. Aunque hasta el momento no es algo que le preocupe demasiado: “Sinceramente sí estoy exprimiendo a la gente que está jugando, pero son competitivos con y sin balón. Algunos están continuamente con molestias, llevan mucho tiempo parados o sin ritmo, y otros tienen que cambiar el chip”. Sobre estos últimos hace especial énfasis, pues un cambio de mentalidad, aunque quizá no sea sencillo de conseguir, supondría “incorporar” rápidamente más activos para el míster, que añadió: “No voy a regalar, si se es competitivo con y sin balón, fenomenal. Pero si solo son con balón, aquí, en el Compostela, no se va a jugar. Hay gente que está trabajando para conseguir eso y eso me alegra. Si lo demuestran van a tener minutos. Aunque cuando entren en los partidos tendrán que aportar también. Sino no vale de nada, pero esto depende de cada uno”. Además, subraya que la actitud fuera del césped también es importante, pues “el Compostela tiene que estar arriba y para eso derrotas como las del otro día, contra el último, te tienen que doler. Si no duele algo así, no puedes estar aquí. Por suerte la mayoría lo entiende, así que estoy contento”.

ANÁLISIS DEL RIVAL. Sobre el Ourense, Fabiano cree que “es un equipo que casi juega mejor fuera de casa, muy organizado y complicado. Pero si tenemos un buen día podremos superarlos. Es un partido para entrar a full”.

Teniendo en cuenta las posibles bajas, el técnico ya tiene en mente con que once podría salir el domingo, aunque a falta de confirmar definitivamente si Allyson, Jordan o Darío están disponibles prefiere no mojarse. “Con esos tres jugadores que son duda es difícil, a alguno pienso que podré ponerlo, pero no lo haré si no está al 100%. El sábado confirmaremos quienes están, pero normalmente siempre tengo claro quién va a jugar. Si no está uno estará otro, lo importante es que saldrá un equipo fuerte que le complique las cosas al rival”.

“Tenemos una plantilla de garantías, si tiene hambre podremos estar arriba y luchar por el ascenso”, concluyó Fabiano Soares antes de enfilar el túnel de vestuarios.