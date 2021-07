Muchas variables tácticas

LA COPA AMÉRICA 2021 jugada en la intimidad del Maracaná, el mítico y remodelado estadio sólo admitió a unos seis mil torcedores y con el COVID en la memoria. Argentina se reconcilió con los suyos en una final con mucho control, juego lento, ritmo pausado y las figuras muy vigiladas. Brasil sin juego, sin samba y sin la calidad que se le supone. El primer saque de esquina del partido fue en el minuto 44, no encontró su juego en toda la primera parte. El oficio argentino y las carencias de Brasil nos mostraron una final muy pobre en juego, pero no importa, las finales son para ganarlas y no para jugarlas. El partido nos deparó un juego muy trabado y sin continuidad, así lo indican las 20 faltas en los primeros 20 minutos.

Al final, Messi se reconcilia con los suyos, ganando en el mismísimo templo brasileiro, por fin gana un gran título. Messi por los aires y Neymar llora.

Anecdótico y viral el comportamiento del portero albiceleste en los lanzamientos de penalti. Será una nueva tendencia. La actitud del portero circuló por todo el mundo con nuevos adeptos y detractores a partes iguales.

En Europa se juega a otra cosa. A la final llegaron los dos mejores equipos del campeonato. No mezclarse con teorías de conspiración. No han pasado tantas cosas extrañas y en el balance global hay justicia y hay equidad. Se dieron muchas prórrogas y el partido final no podía resolverse de otra manera. Llegar a una final es difícil. Sorprende Inglaterra con juego, corto, largo, amplitud y profundidad, durante la primera parte. Buen hacer y poderío físico. Le ayudó iniciar el partido con ventaja en el marcador y luego no supo mantenerlo. Italia se fue adaptando al partido después. Los cambios hicieron mejor a Italia y empeoraron a Inglaterra. Kane marcando por delante a Jorginho para que el juego fuese por otros lugares. La primera parte fue una cosa y el resto no se le pareció, hubo varios partidos en uno.

La final de la Eurocopa la jugaron dos equipos pobres en títulos como selecciones, Inglaterra jugó su primera final europea. Italia ha actualizado su juego, dando una imagen moderna, atacando y jugando mejor.

En los penaltis triunfó Italia, todos pensábamos que no sería de otra forma. Gana después del 68 y los ingleses vuelven a fallar, cuando traían el viento de cola, en su casa, con todo a favor y sólo dos goles encajados. Era la conquista que le faltaba y desilusionó a todo el país. Su juego, con algo más de personalidad, dará resultados si confirma el cambio.

Como resumen, comentar que la Eurocopa dejó muchas variables tácticas, fútbol sencillo y eficaz, cuyo ejemplo fue Dinamarca. Los equipos utilizaron mucho el sistema 1-3-4-2-1 con mucha gente por el carril central. Con carrileros de mucha calidad y recorrido. Tres centrales en la línea defensiva. Casi todos los equipos utilizaron jugadores a pierna cambiada, perfiles no naturales. Se jugaron ocho prórrogas, indicativo de igualdad o falta de puntería, fallos en los penaltis y 11 goles en propia meta, son muchos fallos. Ahí también pudo estar nuestra selección, no desmereció.

Ahora a descasar, desconectar y disfrutar de la pausa que nos da el juego. Felices vacaciones.