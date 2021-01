Multa de 600 € da Comisión a dous espectadores

VIOLENCIA O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, presidiu onte unha nova xuntanza da Comisión Galega de Control da Violencia. Resolvéronse dous expedientes, con multas de 600 euros a un espectador do I Rali Mariña Lucense por acceder co seu vehículo a un tramo da vía restrinxido ao tráfico e a outro do partido de fútbol xuvenil entre o Velle B e o Seixalbo por insultar ao árbitro; neste caso engádese a prohibición de acceso a calquera recinto deportivo durante seis meses. Estudáronse dous expedientes sobre 28 espectadores no 51 Rali de Ferrol, e a tres espectadores da etapa da Vuelta Ciclista a España Mos-Puebla de Sanabria. ECG