“Necesitamos que todas las piezas del reloj funcionen a la perfección”

Se marchaba el Monbus Obradoiro a este parón liguero por la ventana FIBA con la intención de su entrenador Moncho Fernández de reflexionar sobre una primera parte de la competición en la que la irregularidad ha marcado el devenir del equipo, tanto en el juego como, por consecuencia, en la clasificación. Décimo cuarto, con 4 victorias y 7 derrotas, pero sobre todo con 23 jornadas aún por delante, la lectura del cuerpo técnico es ya conocida: apelar al partido a partido. Porque entiende Víctor Pérez que las lesiones han marcado hasta ahora el día a día, frenando dinámicas e impidiendo propuestas sobre la pista. El técnico ayudante llama a la paciencia, a la templanza... su propia filosofía de vida.

¿Entiende el cuerpo técnico que la situación del equipo en la clasificación es acorde a lo máximo que ha podido dar, o todo lo contrario?

Claro que nos gustaría tener más victorias porque se nos ha escapado algún partido como el de Tenerife con un último tiro, aunque también hemos ganado el del Joventut así. Al final las cosas se van equilibrando. Tuvimos un inicio de Liga con bastantes incidencias en temas de lesiones en jugadores con un rol importante y eso nos ha ido condicionando las semanas de entrenamiento y ha impedido que llegásemos en las condiciones óptimas para afrontar algún partido. Pero estamos con 4 victorias en 11 partidos, y si vamos haciendo esa media de ganar uno de cada tres, estamos en el camino del objetivo final que es la permanencia.

En el partido ante el Fuenlabrada el Obra había alcanzado la excelencia, pero a partir de ahí semeja que tanto la puesta en escena del equipo como las propias expectativas de la afición se han ido diluyendo.

No, lo que pasa es que coincide también que a partir de ahí tenemos lesiones importantes como la de Hobbs, la de Beliauskas, la de Álex, el esguince de Ellenson... son incidencias que han hecho que ese equipo que estaba creciendo después de una pretemporada también accidentada pare su progresión. Al final se compite bien, pero las circunstancias son las que marcan los pequeños detalles.

Escuchando los post-partidos de Moncho Fernández regresamos al año pasado con dos males endémico: el lastre de las lesiones y el desacierto en el tiro.

En esta Liga si no tienes acierto es muy difícil ganar. Nosotros necesitamos que todas las piezas del reloj funcionen a la perfección y cuando una falta es una dificultad grande en el camino. Eso obliga a recomponer al equipo, que durante la semana no tengas una optimización del entrenamiento y que llegues al fin de semana en las mejores condiciones que puedes, pero no son las óptimas. Luego también entran los estados de forma de los jugadores y otras cosas, como que esto es un juego y puedes tirar solo y fallar. Pero es cierto que un equipo como el nuestro, por la confección del plantel, tener acierto es clave.

¿Cuánto daño hace la lesión de Álex Suárez? Desde mi punto de vista estaba siendo ese jugador que daba sentido a todo el engranaje, tanto en ataque permitiendo versatilidad y aportando además peligro, como en defensa.

Necesitamos a todas las piezas en perfectas condiciones y que Álex esté en el equipo permite que movamos más a Ellenson a la posición de 5, pues la de 4 la tenemos más cubierta tanto con él como con Marko. En el momento en el que falta hay un hueco que hay que cubrir, pero lo mismo pasa con la baja de Beliauskas. El equipo estaba confeccionado así por lo que cualquier pieza que falte nos obliga a mover a otra para que el baloncesto que proponemos y la idea de juego que queremos ofrecer siga funcionando. Pero no queda otra que mirar para adelante.

¿Preocupa que se esté alargando tanto la lesión de Álex?

Sí, preocupa en la medida de que era algo que parecía que se iba a solventar en unas pocas semanas y ya van unas cuantas y a día de hoy tampoco sabemos cuándo va a volver. Tenemos ganas de que se incorporen tanto él como Beliauskas.

Pero lo de Laurynas es un regreso inminente ¿no?

Sí, está en ello. Está empezando pero tampoco aún integrado al cien por cien con el equipo.

¿En el caso de Ellenson cree que le está pesando las expectativas creadas en torno al rol que iba a desempeñar en este proyecto?

No, creo que es cierto que a veces las pretemporadas levantan expectativas demasiado altas sobre jugadores y otros que parece que no entran tanto por el ojo resulta que después pegan un salto y sorprenden. Cuando fichamos a Henry era para que desempeñase un rol importante y para ser un jugador que pudiese desempeñar dos funciones. En verano tuvo momentos brillantes, pero su lesión de tobillo le frenó un poco y le costó volver a su nivel. Pero tal y como está entrenando y en la dinámica que tenemos pronto se verá al mejor Ellenson.

Sonará a perogrullada, pero qué gusto dar ver sobre la pista a un jugador como Hobbs.

Cuando lo fichamos buscábamos eso, un base director, un base con una gran capacidad de pase como se está viendo pero a la vez con una amenaza en el tiro de 3. Venía de hacer muy buenas temporadas en Alemania, un jugador con una trayectoria importante. Cuando no ha tenido problemas con sus tobillos se ha visto su mejor versión que es ese jugador, como en el último partido, capaz tanto de asistir como de meter tiros difíciles. Desde esa posición de base distribuir pero ser a la vez una amenaza.

¿Qué decimos a los más críticos cuando acusan al Obra de achicarse ante los equipos más físicos, de no saber responder ni mantener el tú a tú cuando la cosa se endurece?

Pues no lo sé. Igual es que en el Obradoiro buscamos siempre tener una buena química, e igual nos olvidamos algo de la física. Sí es cierto que contra el Murcia ya no solo nos superaron a nivel físico sino en todo e igual queda esa imagen. A día de hoy no hay ningún equipo que haya sacado al Obra de la pista por físico. Pero es que al igual que el talento se paga, ésto también y los equipos que tienen un mejor bagaje económico pueden acceder a mejores jugadores tanto a nivel técnico, como táctico como físico. Pero yo no lo veo así en nuestro caso. Aquí también entran los estado de forma y cómo has podido entrenar.