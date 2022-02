Negreira estrea zona de adestramento de atletas

60 metros de longo. O Concello de Negreira conta cunha nova zona de adestramento para atletismo no campo de fútbol Jesús García Calvo. Foi inaugurada este mércores nun acto coa presenza do alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez; o presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos; o concelleiro de Deportes, Ivan Guardado; a primeira tenente de alcalde, María del Mar García; a concelleira de Educación e Sanidade, Teresa Duro, e o presidente do Club Atletismo Negreira, Jose Manuel García. redacción