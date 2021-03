Ni el frío puede con las ganas de los pescadores de salir de nuevo al río

Había muchas ganas de salir al río. La necesidad de desconectar, de dejar a un lado por unas horas las consecuencias y las limitaciones a causa de la pandemia se dejó notar en el número de pescadores en los cauces de los ríos gallegos y, aunque con frío, lo que limitó en muchos puntos las capturas, en general se ve con optimismo el arranque de una temporada que se extenderá durante los próximos cuatro meses.

“En general fue un inicio de campaña frustrante condicionado por las condiciones meteorológicas”, afirma Miguel Piñeiro, escritor y periodista especializado en pesca que sondeó desde primera mañana el sentir de sus compañeros. “Hacía un frío como no se recuerda. Los pescadores no recordamos un mes de marzo en el que se congelase el agua y hacerse hielo en las anillas de las cañas”, detallaba casi con estupor. “Pero también hubo ríos en los que se pescó muy bien a media mañana, como el lucense del Lor, el Vea, Furelos, Anllóns... con 3 o 4 piezas, pero el resumen general es mal arranque por el nordés, que no se esperada, los ríos tributarios muy escasos ya de agua, y los grandes bien de agua pero sin permitir tampoco grandes capturas”, sentencia.

Miguel Piñeiro entra en cuestiones más específicas cuando señala que “se creía que en los grandes ríos la miñoca iba a ser el cebo estrella pero no lo fue”, al tiempo que confía en que los ríos compensen la temperatura en las próximas fechas, sobre todo de cara a la Semana Santa y que llueva, para que tanto los tributarios como los regatos de aportación puedan subir aún un par de cuartas “pues van muy escasos de agua y con un nivel alto de contaminación en los márgenes”.

También Pepe Casal, presidente del Club de Pesca de Reo Tambre, llama la atención sobre el frío que acompañó a los más valientes que madrugaron para salir al río. “No fue una buena jornada por eso y por el viento del nordeste. Se congelaban las anillas”, repite como su compañero, con el que coincidió en la zona de Monterroso, en la provincia de Lugo.

Buen balance. Por lo que se refiere a los integrantes de la Venatoria de Santiago, centrada en el coto de Chaián, en Trazo, su tesorero Carlos Rodríguez se mostró más eufórico al señalar que “para ser o primeiro día houbo bastantes capturas e a maioría dos pescadores a media mañá xa tiña o cupo de catro troitas collido”.

“A xente estaba deseosa de saír ao río por culpa da pandemia e aínda que as primeiras horas facía bastante frío, a medida que ía levantando o sol as troitas xa se animaron a saír máis”, apunta uno de los miembros de la nueva junta directiva de esta sociedad que sorteó hasta 30 cotos este primer fin de semana.