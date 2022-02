No estaba muerto, sino que estaba de parranda

El Compostela consiguió una victoria de las que disipan dudas ante el Salamanca (4-2), en el partido que había sido aplazado por casos de covid en el cuadro charro. Los tantos de Fer Beltrán, Escudero, Primo y Parapar hicieron justicia en el mejor partido de la temporada, ante una zaga salmantina que fue un juguete en manos compostelanistas.

Con la gente todavía tomando asiento el Compostela transitó de banda a banda. Comenzó en la izquierda, con Escudero, el balón llegó a Parapar, que echó mano de su habitual sensación de peligro para encarar, hasta que el esférico cayó al interior del área, allí donde estaba Fer Beltrán para llegar desde segunda línea y meter el pie para que la bola besara el fondo de las mallas. No había mejor antídoto para olvidar lo ocurrido en As Eiroas. El Compos salía ambicioso y se adelantaba cuando el Salamanca apenas se había asentado sobre el campo. Enfrente estaba, además, un equipo que destaca por las grandes dificultades que sufre para encontrar portería, con solo siete goles en veinte jornadas, pero que en San Lázaro solo necesitó cuatro minutos para aumentar sus números.

Porque fue efímera la alegría en las gradas. La respuesta del penúltimo clasificado partió de Gustavo, que desde la banda derecha puso el centro para la llegada de Ibán Ribeiro por el carril central para fusilar a Pato sin piedad.

El partido se convirtió en un intercambio de golpes, y a continuación fue Escudero quien puso al Salamanca contra las cuerdas. En un partido que estaba mostrando una efectividad del cien por cien, Jordan filtró un pase que superó la presión salmantina para llegar a los pies de Escudero, y de estos a las mallas. Ni siquiera se habían consumido diez minutos.

El Salamanca amenazó con atreverse a adelantar líneas y jugar en campo contrario. La reacción le duró tan solo unos instantes en los que el equipo de Rodri Veiga encontró más dificultades para salir, pero fue débil. Porque Joel puso un balón en largo, que al ser despejado por la defensa charra dejó vendido al guardameta Benítez en su salida. La pelota se quedó muerta en el corazón del área, sin nadie que defendiera la línea de gol, simplemente esperando a que Primo llegara para golpearla y abrir distancias.

Consumidos tan solo 22 minutos el partido parecía en franquicia para el Compostela, porque hasta estas alturas su rival jamás había sido capaz de marcar más de un gol en un mismo partido. Se trataba de impedir los intentos charros para que la racha cambiara.

A partir de entonces el Salamanca asumió la posesión. El Compostela se encontraba cómodo esperando atrás y fiando su suerte a buscar la espalda de una defensa charra que no se cansaba de dar muestras de su debilidad, en una imagen muy alejada de lo que se esperaba del equipo menos goleado de la competición. Se jugaba directamente en las áreas, el centro del campo solo era una autopista por la que transitar de una a otra. Antes del descanso incluso pudo llegar el cuarto tanto local, en una rosca de Rodrigo Escudero que lamió la madera.

Sí llegaría, en cambio, a los cinco minutos de la reanudación, cuando Roque no se dio por vencido para evitar que el balón saliera por línea de fondo y, en su lugar, ponerlo en los pies de Parapar con un taconazo. El extremo buscó área, se perfiló y batió a Benítez por el palo largo.

No acabó ahí la ambición de la SD. Jordan pudo subir el quinto al marcador al rematar una triangulación de banda a banda que exigió a Benítez la mejor parada de la noche. A pesar de la ventaja el Compostela no dejaba de presionar alto. Aunque no pudo ampliar rentas, sino que incluso vio como Ibán Ribeiro conseguía que el Salamanca viera puerta en dos ocasiones por primera vez esta temporada, pero sin mayor margen a la reacción. El cuadro de Rodri Veiga se ponía al día en la liga y sumaba una victoria de las que disipan dudas.