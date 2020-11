“No podemos mirar más allá del Guijuelo: igual en quince días no jugamos”

La realidad es la que es. Y Pato Guillén, portero de la SD Compostela, nunca ha sido amigo de esconderla. ¿Existe temor en el vestuario, se habla de una posible suspensión de la Segunda B, por la covid?, se le preguntó ayer, en la rueda de prensa telemática. Su sincera respuesta: “Bueno, sí que es verdad que estamos un poco a la expectativa y que lo comentamos. No es una cosa que ahora mismo creamos, o al menos que yo creo que vaya a pasar, pero siempre estás un poco a la expectativa, un poco la duda te entra. Ves que ahora se están endureciendo las restricciones, y estás ahí pensando que no quieres que eso vuelva a pasar. Esperemos que no, vamos a intentar no pensar en ello, aunque es complicado, y disfrutar de fin de semana en fin de semana; de momento se puede jugar y esperemos que se pueda seguir jugando”, dice.

Por eso, más que nunca se va partido a partido. Los jueves (hoy) se juega ahora uno especial, el de los test de la covid, en el que espera que “todo siga bien, como hasta ahora”, y el fin de semana “el más importante”, dice Pato, que se detiene en lo del partido a partido: “Es una frase que está de moda, pero es la realidad. No podemos mirar más allá del Guijuelo, es lo que hablábamos: igual dentro de quince días no jugamos. Hay que mirar este fin de semana, es lo principal, lo importante, y el sábado intentar que los tres puntos se queden en Santiago. Hay que ganar, siempre hay que ganar. Para eso jugamos, no entiendo el fútbol de otra manera, pero hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar”.

El portero, como el Compos, se centra en el Guijuelo. Un partido que, se le plantea, puede ser llave: para abrir la puerta hacia los puestos más altos, caso de ganar, o para quedarse en la parte baja, si no. Pato huye de urgencias, tan pronto. “Todos los partidos este año, al ser tan corto, 18 jornadas, una primera vuelta de una liga normal, van a ser importantes. Sí que es verdad que venimos de dos empates en los que el equipo ha estado muy bien, teniendo buenas sensaciones en varias fases del partido; jugamos en casa, tenemos ganas de ganar y es importante, todos deseamos que salga de la mejor manera, que ganemos. Pero en el caso de no ganar tampoco va a ser el Apocalipsis. Hay que estar tranquilos, todos los partidos hay que tomarlos como una final. La liga es corta, nos enfrentamos a rivales de mucha calidad, intentaremos y ojalá podamos ganar, pero en caso de no conseguirlo no va a ser una locura: a seguir trabajando y nada más”.

La voz de la experiencia. El portero espera a un buen Guijuelo. Lo conoce bien, como todos en la plantilla, que el cuerpo técnico ha informado como cada semana. “Un equipo que nos va a querer quitar el balón, ser protagonista; tienen buenos jugadores y un entrenador al que le gusta jugar al fútbol. Espero un Guijuelo que venga a proponer, que nos venga a jugar de tú a tú, sin especular”, explica.

Pero el Guijuelo también se topará con un buen Compostela. “Yo al equipo, sinceramente, lo veo muy bien. Somos conscientes de que es un grupo difícil, con grandes equipos y grandes jugadores. Nosotros tenemos una fortaleza grupal importante, nos conocemos mucho, somos gente trabajadora y estamos con muchísima ilusión y ganas de afrontar este año. No tengo duda de que vamos a competir, y para eso tenemos que estar no al cien, sino al 120 por cien: sabemos que en cuanto bajemos un pelín, los otros equipos, por calidad, tienen piezas que te pueden resolver partidos. Tenemos que estar al 120 en todo momento, y así vamos a competir de manera sobresaliente y a hacer un gran año”, dice.

Un Compos bien aunque no ha marcado aún. ¿Qué falla? “Rematar esos acercamientos y llegadas que hemos tenido. El día del Unionistas, hasta el 1-0 tuvimos tres o cuatro jugadas claras para marcar, y nos anularon un gol; el día del Dépor no tuvimos tantas claras, pero sí acercamientos importantes; y el otro día un poco de lo mismo. Hay que quedarse con lo positivo, se están generando ocasiones y cosas, el gol ya vendrá”, comenta Pato.