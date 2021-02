No puede el Bergan con As Pontes pero es un poco más líder

El Bergantiños aumentó de cuatro a cinco los puntos de renta como líder del Subgrupo A de la tercera División al no pasar de la igualada contra As Pontes. La renta rojilla sobre el cuarto puesto, ocupado por el Racing Villalbés, pasa a ser de 13 puntos cuando se acerca el desenlace de la primera fase.

Contra otro rival de la zona baja, al igual que ante el Paiosaco a principios de mes y también en partido pendiente, no fue fiel el conjunto rojillo a la versión de bloque más fiable del subgrupo.

Un visitante descarado como As Pontes, con muchas urgencias en la lucha por la permanencia, tuteó durante bastantes minutos y se quedó muy cerca de llevarse los tres puntos, elevando a cuatro el número de jornadas consecutivas sin perder, todas ellas con Chollas en el banquillo.

Las cuatro novedades en el once del entrenador José Luis Lemos y el diluvio durante el partido no fueron excusa para el Bergan. As Pontes fue más intenso en la disputa, además de mostrar la clase de Iñaki y las incorporaciones del exrojillo David García.

Hasta en cuatro lanzamientos a portería tuvo que intervenir el portero local, Brais, antes del descanso. Por su parte, el carballés Bugui empezó sin apenas trabajo contra su exequipo.

José Luis Lemos realizó tres cambios en el intermedio. El Bergantiños pisó más el área que en el primer acto, pero no logró generar peligro claro ni inquietar demasiado al As Pontes. Los visitantes no tuvieron una gran ocasión de marcar. También les penalizó el desgaste físico durante una recta final en la que sí se dejaron ver algunos de los argumentos del líder.

De hecho, a punto estuvo de ganar el Bergantiños en una acción del revulsivo Miguel Duque por la banda izquierda con centro a Lamelas, pero Bugui fue profeta en su tierra y salvó al As Pontes de una derrota que habría sido fatal en lo psicológico.