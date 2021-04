“No vamos a bajar los brazos ni a dejar que nos pasen por encima”

El futbolista del Compostela Guille Torres pudo vivir en primera persona el penalti señalado en contra del equipo en Soria, que se une al que originó el empate del Langreo una semana antes. El central catalán no se explica estas decisiones arbitrales pero aboga por olvidarlas, seguir dando la cara e intentar regalar una victoria a la afición contra el Marino de Luanco.

“Yo tuve la suerte de vivirlo en primera persona. En caliente, y luego revisándolo en el descanso y después del partido, te das cuenta de que sí se ve que yo llego antes al balón y recibido falta en el tobillo, que es lo que le reclamo al árbitro en ese momento, porque en el momento ya estaba sangrando”.

El zaguero compostelanista reconoce que la acción del penalti “es una posición un tanto complicada, una jugada que pasa muy rápido”, pero puntualiza que dos minutos más tarde ocurre “una jugada en la otra área que es incluso más clara si cabe”, en referencia al mano a mano de Miki, “porque en la jugada anterior hay un cúmulo de gente delante del árbitro y en la siguiente es un uno para uno clarísimo en la que no está del todo acertado”.

“Esto pasa en los primeros ocho minutos y te condiciona”, cree Guille, que también se vio envuelto en el segundo tanto, donde fue víctima de la “mala fortuna, porque yo intento tocar el balón para evitar que Pato se tenga que estirar, con la mala suerte de que me toca en la espinilla y el rebote hace que vaya para adentro”.

Casualidad o no, lo cierto es que si en las horas previas al choque ante el Numancia en Los Pajaritos el entrenador del Compostela, Yago Iglesias, reconocía que la resaca por el empate del Langreo, también a raíz de un penalti inexistente, había durado más de lo habitual, en Soria el equipo no encontró la medicina. Al contrario, con solo seis minutos consumidos vivió un auténtico déjà vu con otra pena máxima controvertida.

“Es una situación muy complicada. Como equipo es algo que no nos gusta entrar a valorar pero son acciones muy claras y decisivas, que pasan dentro del área y en minutos clave, sobre todo contra el Langreo, en el último minuto”, valora el central. “Son cosas que nosotros no podemos controlar, y una vez ocurre durante no solo las próximas horas, sino durante los próximos días, estás dándole vueltas a la cabeza cuestionándote cómo es posible que haya pasado”.

Lamentarse de poco vale, considera Torres, así que “no queda otra que seguir”. Con dos jornadas por delante para concluir el campeonato y sin opciones matemáticas para terminar entre los dos primeros clasificados y ascender a Primera RFEF hay que buscar nuevos alicientes. “Hay que acabar la segunda fase dando la cara como lo hemos hecho durante todo el año para brindarle si es posible seis de seis a la afición”.

El discurso de Guille Torres suscribe letra a letra el entonado por Yago Iglesias, “no quedan opciones pero no vamos a bajar los brazos ni a dejar que nos pasen por encima. Eso no va con nuestro ADN”.

Por delante quedan dos encuentros, el primero este domingo, contra el Marino de Luanco en el Vero Boquete (17.00 horas), y el siguiente y último, una semana más tarde en Langreo. Ni el Compostela ni sus rivales se juegan nada salvo el honor. “Nosotros queremos acabar el año de la mejor manera posible y con la cabeza bien alta. Vamos a estar muy tranquilos a final de año porque lo hemos dejado todo en el campo durante las jornadas que han durado estas dos fases”, avisa Guille.

El zaguero catalán, que ha participado en once partidos hasta la fecha, estará en condiciones de jugar frente al Marino, pues el golpe que recibió en el tobillo no le impedirá estar a disposición de Yago Iglesias. “Simplemente tengo la herida. Al final del partido se me hinchó un poco pero simplemente quedó en el golpe, no hay nada extraño ni nada que me vaya a hacer desaparecer de los entrenamientos durante esta semana”, afirma el futbolista.

CANSANCIO. Ya son siete partidos y más de dos meses sin ganar para el Compostela, en una temporada que se le empieza a hacer larga al equipo. “Es una liga un tanto atípica. Esa primera fase nos desgastó mucho, sobre todo psicológicamente. Creo que nadie daba un duro por nosotros de estar en el puesto en que estuvimos y fue todo lo contrario”, reconoce Guille. Al mismo tiempo, admite que “en la segunda fase nos está costando un poco más llegar a estos últimos tramos de partido frescos, más psicológicamente que físicamente. Toca hacer reset de estas dos últimas jornadas. La victoria se está resistiendo pero no creo que tarde en llegar tal como trabaja el equipo”.